Aysen.- Atrás quedaron los días en que entrenaba en las calles y cerros de Puerto Aysén. Hoy es un atleta consagrado, recordman chileno, gracias al crono de 47,86 bajo techo, obtenido el año 2017 en el Meeting Internacional de Madrid. Estudió en la Universidad de Los Lagos y actualmente reside en Temuco, donde se dedica profesionalmente atletismo de la mano de su entrenador Bastián Carter.

“Comencé tarde, recién a los 16 años, antes mi pasión era el fútbol, llegué a representar a la región en la selección sub 13 y sub 15. Un día mi preparador físico de fútbol, Pedro Álvarez, que además entrenador de atletismo, me llevó a la pista atlética de Coyhaique, participé en un selectivo y clasifiqué para los Juegos de la Araucanía”, así recuerda sus inicios en las pistas nacionales el deportista.

Más tarde vendrían desafíos cada vez más importantes para Aldea, quien explicó que en sus inicios comenzó a entrenar periódicamente “me fue bien, salí campeón nacional, participé en los Juegos Odesur, Panamericanos, Grand Prix, hasta llegar a ser récord nacional.”

Respecto las obras de reposición del Estadio Atlético de Coyhaique, el plusmarquista señaló que “es una pista atlética de primera categoría para la región por lo que se debería reactivar la disciplina en todas sus expresiones, carreras, lanzamientos y saltos”.

De igual forma agregó que “acceder a un pista a temprana edad para un deportista es fundamental, cuando niño yo no tenía acceso a una pista, no estaba familiarizado con la salida de tacos, mientras que los atletas de otras regiones si tenían acceso, ya sea en sus colegios o en las pistas que hay en Santiago”.

El atleta además agregó que “es muy importante la mantención y buen uso de las instalaciones, la pista anterior se deterioró después de una nevada, por eso es fundamental capacitar a quienes realizarán las mantenciones y crear una cultura de uso para las personas que quieran utilizarla de manera recreativa, ya que al ser una infraestructura destinada a un uso específico, no es recomendable circular en bicicleta o con coches que dañan su superficie”.

En este sentido, Rodrigo Cubilla Retamal, Seremi del Deporte comentó que “junto a los profesionales del área de infraestructura del IND y con la asesoría de una profesional experta en canchas de césped y pistas atléticas, hemos estado trabajando desde el inicio de este proyecto, ya que un recinto como este necesita una mantención adecuada y un reglamento de uso acorde”.

La autoridad deportiva añadió que “junto al Director del IND, José Manuel Sepúlveda, hemos estado sosteniendo conversaciones con el Club Atlético Coyhaique y esperamos seguir trabajando con otras agrupaciones de atletismo existentes en la región”.

Al finalizar, Sergio Aldea puntualizó que “este nuevo estadio atlético que es de muy buen nivel y se podrán realizar campeonatos nacionales, internacionales y Grand Prix, pero lo más relevante que nuestros atletas, jóvenes y niños, tendrán una nueva infraestructura y equipamiento que servirá para reactivar el atletismo en la toda la región”.