La crisis del Covid 19 es transversal en toda nuestra sociedad, principalmente en actividades que contemplan reunirse con otras personas, algo que hoy en día está prohibido por la autoridad.

Coyhaique.- Por ello es que, en el caso de los gimnasios locales, han debido adaptar sus rutinas para ofrecer un servicio que, sin duda, se ha tornado en un desafío: mantenerse en buen estado físico desde tu casa.

En el Centro de Negocios Sercotec Coyhaique también a debido adaptarse a en su atención a clientes, implementando atenciones vía streaming o telefónica, las que han sido utilizadas por tres emprendedores en este rubro que hoy destaca el Centro.

Andrés Levicoy Uribe, dueño de gimnasio “Timing, entrenamiento funcional”, un centro para realizar ejercicio físico que nace en 2015 en calle Magallanes 100, dentro del recinto del gimnasio IND en Coyhaique.

“El detener todo de golpe” fue lo más duro dentro de los primeros días con medidas Covid 19 en su negocio, instancia que luego decantó explica Andrés, en conversaciones con amigos fuera de Chile para saber qué están realizando allá y replicarlo luego en la región de Aysén.

A las dos semanas comenzó a implementar una promoción de arriendo de equipos y kit de trabajo del gimnasio, implementos que los socios del podrían arrendar y llevarse a su casa y utilizarlos con una pequeña asesoría on line.

“El formato se adecuó bastante bien a todas las personas. El día en lancé la información con las promociones vía internet, durante la primera tarde se fueron casi todos los kits que logré crear. Se han mantenido todo, pero del total de las cosas que se fueron el primer mes, hemos mantenido en arriendo, cerca del 80% de los kits.”

Brisk & Fitness, ubicados en Lautaro N° 261, Local 6, fue otro de los gimnasios de Coyhaique que tuvo que cerrar tras la disposición de la autoridad de no reunirse. Una semana sin funcionamiento bastó para comenzar a plantear clases on line personalizadas a algunos de sus alumnos.

“Que no se a enviar una rutina, sino que el profe se graba, se preocupaba el día que lo iba a hacer y estaba esa hora pendiente de hacerlo, llamándolo, cateteando. No es que tu ves si haces la rutina, sino que estamos preocupados de llamarlos, que es asistido. Y el grupal, que es una videollamada para más alumnos” explica Carolina Barrera como parte de la adpatación en su forma de trabajar.

“Hay muchos que pretenden seguir trabajando conmingo a través de la videollamada. Porque les es más cómodo en invierno, por el frío. Igual tengo personas de tercera edad. Y es gusta estar más en su casa que ir al gimnasio. Me han planteado que cuando termine todo esto no creo que vuelva al gimnasio. Se me hace más fácil tener acá en una pantalla que ir al gimnasio, buscar estacionamiento, tener que moverme, está helado, que la contaminación, entonces a muchos les ha gustado. A todos les ha gustado” agrega Carolina, quien definitivamente se acomoda fácilmente a esta modalidad de teletrabajo.

Rodrigo Riquelme, integrante de la sociedad de gimnasio Vitasan ubicado en Bilbao 603, Coyhaique, también tuvo que cerrar completamente su gimnasio, pero prontamente tuvo que moverse para poner en arriendo equipamiento y planes personalizados.

“Yapo, dijimos qué nos queda, arriendo de material. Hicimos un invetario de todo el material que teníamos, se arrendó a cada uno de los clientes que querían seguir trabajando con el gimnasio y se les entrega planillas de trabajo con el material que se llevan. Y esa ha sido la manera que nos permite no mantener el mismo gasto pero asumir gran parte de los compromisos. Al final tenemos como un poco menos del 50% de las ventas mensuales” señala Riquelme.

Desde el Centro de Negocios Sercotec de Coyhaique, su director Pablo Gómez resaltó la adaptación que han logrado empresas junto al trabajo de los asesores en “el acompañamiento puntual de empresas que han encontrado en esta crisis y lentitud, y desaceleración económica, han encontrado una oportunidad para poder reinventarse y readecuarse al nuevo escenario”.

Por su parte, Cynthia Pantanalli, directora regional de Sercotec Aysén reflexionó que “hoy más que nunca todas las empresas necesitan reinventarse, en tiempos de crisis, donde debemos evitar los contagios. En este sentido el Centro de Negocios ha sido un tremendo apoyo para aquellos empresarios que buscan las formas de reinventarse. Los gimnasios pueden generar nuevos productos y servicios de manera on line, para que las personas no corran riesgo de contagiarse. Tiene que evolucionar esto y dar todas las herramientas tecnológicas a las empresas a través del Centro con capacitaciones para que adecuen sus ventas y convivir con este virus”.

Finalmente cabe recordar a la comunidad que los Centros de Negocios Sercotec de Coyhaique y Puerto Aysén continúan asesorando y dictando talleres de manera on line. Más información en www.sercotec.cl/centros-de-negocios/ seleccionando la ciudad del centro.