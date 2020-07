En el mes de marzo, junto con los primeros brotes de Covid-19, de inmediato diversos clubes detuvieron sus entrenamientos para evitar la propagación del virus y gestionaron planes de entrenamiento para que sus futbolistas trabajaran desde sus casas. Este cambio de estilo de vida también afectó al talentoso deportista regional Matías Rojas, quien junto a su familia optó por dejar el país trasandino y regresar a la Región de Aysén.

En este sentido, la joven promesa del balompié señaló que “cuando termine la pandemia retomaré mis entrenamientos en Buenos Aires y mi principal objetivo para el próximo año es poder debutar en primera división y porqué no soñar con integrar la selección nacional en un sub 15 o sub 17”. El deportista explicó que “he recibido ofertas de algunos clubes nacionales y argentinos para integrarme a sus planteles”.

Por su parte, el Seremi del Deporte, Rodrigo Cubilla Retamal, dijo sentirse orgulloso de los logros y éxitos del deportista local. La autoridad, agregó que “conocemos su esfuerzo y su compromiso diario con el deporte, felicito además a sus padres por apoyarlo y contribuir a que sus sueños deportivos se hagan realidad y junto al Director Regional del IND José Manuel Sepúlveda queremos otorgarle las facilidades para que pueda seguir entrenando”.

Actualmente el jugador entrena en la cancha de “El Claro”, cuando la nieve y el frío lo permite, preparándose para retomar su promisoria carrera deportiva.