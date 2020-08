El destacado tenimesista del Team ParaChile, se trasladó este domingo a Santiago desde donde viajará a Alemania para comenzar sus entrenamientos.

Tras permanecer cerca de tres meses en la ciudad de Coyhaique, el tenimesista y medallista paralímpico, Manuel Echaveguren, viajará a Alemania para comenzar su preparación y unirse al selecto grupo de jugadores que integra la quinta división de la Liga Profesional de Tenis de Mesa, esta vez vistiendo la camiseta del club SV Plûderhausen.

El deportista, integrante del Team ParaChile sostuvo que “primero estaré entrenando en Karlsruhe Institute que es un centro de entrenamiento de Joola (marca líder en tenis de mesa), después en septiembre ingresaré a entrar en otro centro llamado Gewo Table Tennis ubicado en Bietigheim-Bissingen, de esta forma me prepararé para comenzar a jugar la liga que comienza el 19 de septiembre, torneo que me tiene muy ilusionado ya que si me va bien podré participar en otras ligas y otros clubes y lo más importante es que me servirá para subir mi nivel para el preolímpico que será en mayo de 2021”.

Al respecto, el Seremi del Deporte, Rodrigo Cubilla Retamal, dijo que “como Mindep y junto al el Director Regional del IND, José Manuel Sepúlveda, hemos estado siempre en contacto apoyando a Manuel en lo que necesite. Mientras estuvo en Coyhaique le facilitamos material e implementación deportiva para que continuara con sus entrenamientos, a lo que se suma el fondo de 2% regional, por lo que estamos muy contentos y orgullosos de pueda regresar a Alemania y ser parte de las ligas, campeonatos que potenciarán su progreso deportivo y profesional”.

El ingreso a la liga alemana para el deportista de 22 años significó “haber firmado un contrato, por lo que recibiré un pago o remuneración cada vez que gane un partido, pero lo más relevante es que participar en esta liga es una muy buena oportunidad para avanzar en mi carrera deportiva ya que el nivel europeo es muy alto y con mucha exigencia”.

Finalmente, el medallista Parapanamericano abordó los desafíos que vienen a futuro, así como el compromiso de entrenadores y amigos que han sido claves en su carrera. “Esta oportunidad me permitirá llegar en óptimas condiciones para el clasificatorio a Tokio, donde solo existe un cupo para representar al país y después vienen los Parapanamericanos de Santiago 2023, oportunidad que no hubiese sido posible sin la ayuda de mi entrenador Cristian Fuenzalida y mi amigo que está Alemania Juan Carlos Brante, que es la persona que me hizo los contactos para entrenar en Europa, además del aporte del IND Regional y el FNDR del 2% ”, puntualizó Echaveguren.