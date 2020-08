Con el objetivo de entregar un espacio necesario para la actividad física, la recreación y el esparcimiento, el alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez, anunció que a partir del día lunes 17 de agosto se dará inicio a la marcha blanca de cara a lo que será la reapertura del Polideportivo 21 de Abril en la capital comunal.

Puerto Aysen.- De esta manera, el edil acompañado del director de la Corporación Municipal del Deporte, Jorge Villegas; el administrador del recinto deportivo, Roberto García y profesores y monitores de disciplinas deportivas que se imparten al interior del polideportivo realizaron un recorrido por las instalaciones a fin de dar cuenta del trabajo efectuado estos últimos meses, que permita llevar a cabo las actividades con el máximo de los resguardos.

Así lo manifestó el edil aysenino, quien relevó la preparación y responsabilidad detrás de esta previa a la marcha blanca, la cual fue trabajada conjuntamente a la secretaría regional ministerial de salud y el Instituto Nacional del Deporte, IND.

“Esta es una solicitud que hemos tenido de la comunidad desde hace bastante tiempo, sin embargo, no queríamos hacerla si no la hacíamos bien. Por eso, se trabajó con la seremi de salud, el IND y, por supuesto, la gente del polideportivo que se ha sacado los zapatos en hacer un protocolo bien hecho. Significa que tenemos control al ingreso, control al interior, limpieza, sanitización de las máquinas y todo lo que necesitamos para tener un ingreso seguro”, explicó Martínez Gallardo.

La máxima autoridad comunal señaló que “eso quiere decir que el día 17, tentativamente -por supuesto, esto puede variar de acuerdo a cómo se esté dando la seguridad respecto a la pandemia-, por ahora, queremos partir las clases en una marcha blanca. Con un poco más de costo probablemente debido a que se aumenta ahora este protocolo Covid-19 que tiene un costo alto por persona. Pero con la idea que se puedan retomar las actividades deportivas, físicas de tal forma de poder mejorar nuestra calidad de vida, de percepción, de ánimo que es lo que más pudiera afectarnos a cinco meses de pandemia”.

Respecto al detalle de este protocolo, que entrega un completo panorama en cuanto a las medidas preventivas en la fase de retorno al ejercicio físico, uso del recinto y materiales de entrenamiento, resguardos con que deberán cumplir los funcionarios del polideportivo y procedimiento de manejo de residuos, entre otros, el edil mostró su conformidad, dado que “los espacios que se están dando entre una y otra persona es de 5 metros, se ingresa por un lugar y se sale por otro. Hay aquí un trabajo importante, un trabajo de mucha responsabilidad. Así que queremos decirle a la comunidad que vamos a abrir aquí con seguridad, y ante cualquier eventualidad de lo que pudiera pasar en la comuna y en la ciudad, vamos a cerrar, o cerrar un día, en el fondo, iremos analizando la situación día a día para estar muy atentos y tomar determinaciones en los momentos que sea necesario de manera oportuna y clara pensando en el bienestar de nuestra gente”.

Añadió que “acá hay todo un trabajo que se está haciendo con prevencionistas de riesgos, con el administrador, el director de la corporación y todos y cada uno de los profesores. Sabemos que el encierro puede causar estragos, no olvidemos que Aysén tiene una tendencia bastante alta a la depresión y si eso, de alguna forma, lo podemos amortiguar, ese es el sentido. Para que la comunidad no crea que estamos abriendo porque se nos ocurrió, simplemente creemos que esto puede ser un aporte y de a poco ir aprendiendo a vivir con Covid-19. Porque esto es así, hoy las reglas de prevención son las mismas, y debemos aprender a vivir con esto, porque al día de hoy no hay luces de vacuna y si es que la hubiese, probablemente el último lugar al que llegaría es Aysén. Así que hay que hacer lo posible por seguir la vida, aún con esta pandemia”, finalizó.