Con un acabado procedimiento que busca cubrir todos los aspectos a considerar, el equipo del recinto “21 de Abril” se prepara para reabrir este lunes 17 de agosto.

Puerto Aysen.- Con la disposición de tres salas de actividad física, como son musculación, cardiovascular y clases dirigidas, este próximo lunes el recinto deportivo más importante de la comuna abrirá sus puertas a la comunidad.

Ello, tras un intenso trabajo conjuntamente a instituciones como son las secretarías regionales ministeriales de Salud y Deporte, IND, Mesa Covid del Deporte y el apoyo de la Mutual de Seguridad, a través de capacitaciones al personal, entre otros, que significó la toma de esta determinación, anunciada en las últimas horas por el alcalde aysenino, Luis Martínez.

De esta manera, quienes quieran retomar la rutina deportiva en el espacio del Polideportivo 21 de Abril, deberán inscribirse a través de un número de whattsapp dispuesto en redes sociales municipales, y referente a la cancelación, a fin de evitar el contacto material y físico, se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Corporación Municipal del Deporte en Aysén.

El valor por ingreso corresponde a $1.500 que significa 50 minutos de clases en alguna de las salas descritas. Respecto a esta extensión de tiempo “es la recomendación de Salud en conjunto a la Mesa Covid de Deporte”, señaló el director de la Corporación Municipal de Deporte, Jorge Villegas.

Una vez esto, al ingreso del edificio deportivo se procederá a las medidas preventivas que hasta hoy conocemos, como son pediluvio, toma de temperatura y uso de alcohol gel. Se adicionará responder una breve encuesta exigida por la seremi de Salud.

Es importante indicar que quienes arriben hasta el polideportivo, deberán hacerlo con la indumentaria adhoc -ropa y calzado-, dado que no será posible la utilización de camarines. Ya al interior del recinto, las personas serán conducidas hasta los baños por sala, donde deberán lavarse las manos de forma obligatoria para acceder a sala de ejercicios.

Éstas, tendrán un máximo de 10 personas cada una, incluido el instructor. “Cuando se esté próximo a cumplir los 50 minutos, el profesor de educación n física en cada sala avisa a las 9 personas para que estén atentos a la salida del recinto, las cuales será por turnos para evitar aglomeración. En todo momento, personal de polideportivo estará haciendo desinfección básica. Una vez que salen todos de sala, esta desinfección se realiza de forma exhaustiva. En todos los espacios se ha dispuesto alcohol gel, señalización, entre otros. El uso de mascarillas será para el ingreso, no así durante la actividad física como tal, sin embargo, la ubicación o espacio por persona, para mantener distanciamiento en todo momento está totalmente demarcada”, explicó el profesional.

Asimismo, señaló que “el ingreso al polideportivo es sólo previo pago, esto quiere decir que no pueden hacerse válidos aquellos tickets que algunas personas mantenían previo a la pandemia. Sin embargo, no se perderán. Más adelante podrán activarse en sistema los accesos restantes para que puedan ser utilizados. Sin embargo, en esta marcha blanca, no”.

Respecto a los horarios de los bloques de trabajo de atención a público estos serán parcializados y programados a las 8.00 – 10.00 – 16-00 y 18.00 horas. En cada uno de estos bloques, el tiempo máximo a esperar para que las personas se incorporen es de 15 minutos. “Si alguien llega fuera de esos 15 minutos no podrá ingresar, es importante que la gente entienda esta medida, que tiene que ver con no congregar más gente de la debida. Para respetar nuestros protocolos”, agregó el director.

De esta forma, finalizado cada uno de los bloques se procederá a la salida de los usuarios, la cual será coordinada por personal del Polideportivo, para mantener el distanciamiento. El ingreso y salida tendrán sectores diferenciados. Mientras se ingresó por la puerta 1, que es la principal; la salida se ejecutará a través e la puerta de deportistas, que da al costado del estacionamiento lateral del edificio.

Finalizada la salida de un bloque, se realizará limpieza y desinfección, especialmente en las superficies de contacto manual como puertas, barandillas, bancos, sillas, percheros y baños, entre otros, con ciclos de ventilación de cada desinfección de 40 a 50 minutos. Asimismo, diariamente se realizará una desinfección general del recinto con motopulverizador para garantizar mayor resguardo, tanto de usuarios como de equipo de trabajo en esta reapertura a la actividad física y el deporte en Polideportivo 21 de Abril.