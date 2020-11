Autoridad visito de dependencias de la Asociación de karate Do Aysén, Dojo Aska Aysén.

Puerto Aysen.- Recientemente varias organizaciones de la provincia de Aysén se adjudicaron Fondos Social Presidente de la República, es por esta razón que el Gobernador Manuel Ortiz visitó las instalaciones del Dojo Aska Aysén previa invitación para conocer el trabajo que desarrollan e interiorizarse de lo que habían adquirido con estos recursos y que van a beneficiar en particular a Emilio Vera de 9 años de edad, promesa del Karate regional y a todos los deportistas que entrenan en dicha Asociación “Nosotros desde un principio hemos conocido a Emilio, porque es un orgullo y un agrado conocer a un deportista tan pequeñito que se ha ido formando y para nosotros entregarle este Fondo Presidente de la República que son tan necesarios nos llenan de alegría primero que todo y segundo nos hace sentir que efectivamente estos recursos van en ayuda de gente que está haciendo un tremendo trabajo, yo felicito al Sempai Marco Coñuecar que es un profesional que ha formado a este pequeño para llevarlo a las grandes lides”.

Emilio Vera igual quiso compartir sus impresiones de lo que significa este aporte “Igual es un tremendo apoyo que nos estén dando cosas para el Dojo, para poder entrenar y si no fuera por mi Sempai no estaría compitiendo en los torneos donde he ido”.

Finalmente Marco Coñuecar quien está al frente de los entrenamientos de Emilio y de todo el Dojo, tuvo palabras de agradecimiento hacia el Gobernador por su constante apoyo “Agradecerle al señor Gobernador por el apoyo, creo que es importante cuando la primera autoridad provincial tiene una mirada hacia el deporte, hoy nos toca a nosotros y creo que esa es una inyección de energía para seguir trabajando y creo esto son los ejemplos que hay que imitar, siempre apoyando se puede lograr una mejor sociedad y reiterarle mis agradecimientos por esta mirada hacia un trabajo con los jóvenes”.