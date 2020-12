Convocada por el Ministerio del Deporte y ejecutada a través del Instituto Nacional de Deportes, esta herramienta permite el desarrollo y proyección de la actividad física y deportiva en el país, financiando total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.

Al respecto, el Seremi del Deporte, Rodrigo Cubilla hizo un llamado a las organizaciones de la región a postular señalando que “esta es una gran oportunidad para la generación de recursos para el deporte con la finalidad financiar planes, proyectos y actividades destinadas a fomentar la práctica deportiva, por lo que esperamos una masiva postulación por parte de los clubes y deportistas con quienes estuvimos en permanente contacto, además este año producto de la pandemia se incluyen proyectos de deporte online, tal como lo ha solicitado el Presidente Sebastián Piñera como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos que estamos viviendo”, aseguró la autoridad.

Además, para facilitar la realización de los distintos proyectos, el viernes recién pasado, el Director Regional del Ind José Manuel Sepúlveda, realizó una jornada de capacitación, en el Polideportivo 21 de abril de Puerto Aysén a la que asistieron representantes de clubes y deportistas.

Alejandro Vera, Profesor de Educación Física de la ciudad de Puerto Aysén, compartió su experiencia al postular, precisando que “en la historia del Fondeporte y en estos últimos 20 años aproximadamente hemos visto cómo ha ido evolucionando, cambiando y adaptándose a las realidades que se presentan año a año y donde he podido participar en proyectos donde se financió la instalación de un tablero electrónico, graderías, capacitaciones, estudios científicos, talleres formativos para niños y adultos, organización y participación en de competencias, la verdad es que es un instrumento muy valioso que permite que permite financiar esta iniciativas y desde de punto de la postulación, la plataforma es muy amigable ya que no te permite postular si estás cometiendo errores, por lo que los invito a no tener miedo a equivocarse”, destacando además el acompañamiento y disponibilidad de los profesionales del IND al momento de realizar las consultas.

Las bases del concurso público del Fondo Nacional del Fomento del Deporte (Fondeporte), se encuentran disponibles en el sitio web www.proyectosdeportivos.cl