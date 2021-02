Entre el 8 y el 15 de febrero se efectuará la recopilación de antecedentes y postulación, desde el 16 al 19 del mismo mes se dará el proceso de evaluación, para que entre el 22 y 25 de febrero se entreguen los nombres de quienes se adjudican la beca deportiva, orientada a todas las disciplinas.

Chile Chico.- De forma unánime el Concejo de Chile Chico, aprobó los recursos que permitirán entregar la “beca deportiva municipal”, con la que se pretende beneficiar a 10 personas, independiente de la edad y la disciplina que practiquen, solo que destaquen en el deporte que desarrollan de manera permanente.

La iniciativa fue respaldada por el Alcalde y los Concejales, tras la exposición realizada por el encargado de turismo y deportes en la Municipalidad, Alejandro Sanhueza.

“Buenas noticias para los deportistas de la comuna de Chile Chico, el día de hoy el Concejo Municipal liderado por el Alcalde, han aprobado los nuevos recursos para asignar becas deportivas a los deportistas destacados de la comuna. Aumenta el monto, se actualiza algunos temas internos del reglamento, por ello, invitamos a todos los deportistas de la comuna a postular, a venir a buscar el reglamento y los requisitos a la oficina de deportes o llamarnos al 672 411751”, detalló Sanhueza.

El encargado de turismo y deportes de la Municipalidad de Chile Chico, Alejandro Sanhueza, entregó también algunos de los principales requisitos para postular la beca deportiva, enfatizando que, no discrimina por situación socioeconómica.

“Primero decir que, la situación socioeconómica no se considera, sino que el requisito principal es ser un deportista destacado más los requisitos que están en el reglamento y como lo decíamos es para toda la comuna de Chile Chico, indistinto del deporte que practique. También pueden escribirnos a a.sanhueza@chilechico.cl que es el correo de la oficina de turismo y deportes, donde pueden solicitar toda la información y recalcar la invitación a postular a estos fondos, son 60 mil pesos mensuales que se asignan por un periodo de 10 meses, hasta diciembre”.

La Concejala Teresa Aguilar, puso en valor esta importante iniciativa la que no dudó en respaldar. “Excelente que se haya aprobado la beca deportiva, porque acá tenemos hartos deportistas, tanto niños como gente adulta. Así es que, para mí fue muy bueno haber aprobado la beca deportiva y bueno por la juventud, ya que esa platita les va a servir en el deporte que practican”.

Para la beca deportiva municipal, donde se busca reconocer a quienes destaquen en diversas disciplinas, se informa que, entre el 8 y el 15 de febrero se efectuará la recopilación de antecedentes y postulación, desde el 16 al 19 del mismo mes se dará el proceso de evaluación, para que entre el 22 y 25 de febrero se entreguen los nombres de quienes se adjudican la beca deportiva.