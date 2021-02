Alonso Mendoza, Sebastián Andrade, Mauricio Herrera, Paola Oyarzún, Patricio Garnica, Jessica Mayorga, Matías Urra, Jorge Peña, Felipe Morales y Daniela Aguilar, son quienes postularon y tras el proceso de revisión de antecedentes, fueron los seleccionados para este beneficio.

Chile Chico.- En una ceremonia que contó con la presencia del Alcalde Ricardo Ibarra y algunos integrantes del Concejo, se realizó la entrega de la Beca Deportiva Municipal a hombres y mujeres que han destacado en diversas disciplinas, algunos de ellos jóvenes y adolescentes que a su corta edad han puesto el nombre de la comuna de Chile Chico a nivel internacional.

Esta es una iniciativa que nace en la actual gestión municipal, con la idea de reconocer el esfuerzo, la perseverancia, las ganas de salir adelante y crecer en el deporte que practican personas de distintas edades y sin discriminar por condición económica social, más bien por sus logros ya sea nivel regional, nacional e internacional.

El Alcalde Ricardo Ibarra, se mostró feliz de haber instaurado un apoyo que destaca a los y las deportistas junto con motivarlos a ser un ejemplo para futuras generaciones.

“Muy contento con esta iniciativa del Municipio a través del área de deportes y al ver las expresiones de alegría de los beneficiarios y beneficiarias al recibir este pequeño apoyo, que por una parte destaca el trabajo que hacen ellos y por otro los motiva a seguir siendo un ejemplo para la comunidad y también un orgullo llevar la camiseta de Chile Chico a los lugares donde van a competir. Así es que, este aporte espero que les ayude a todos y a todas, porque también de alguna forma contribuye a crear más deportistas para la comuna”.

Una de las personas becadas es, Daniela Aguilar, quien practica diversos deportes que le permiten conectarse con la naturaleza y ha representado a Chile Chico en competencias regionales, nacionales e internacionales.

“La verdad es que, obtener una beca, independiente del valor monetario, permite dar mayor motivación a lo que uno está practicando día a día, con la idea de representar a Chile Chico y seguir en la misma. Así es que, muchas gracias a la Municipalidad de Chile Chico por esta nueva oportunidad, de tener un beneficio que no me lo esperaba”.

Mauricio Herrera, también obtuvo la Beca Deportiva Municipal y es dirigente del Club de Ciclismo Lago General Carrera y activo participante en diversas competencias de esta disciplina, promoviendo permanentemente el deporte y el desarrollo de actividad física.

“Estamos muy contentos porque dos integrantes del club sacamos esta beca y esto también va ayudar para que impulsemos un poco más el ciclismo y ayudemos a nuestros compañeros también. No solo la beca es para nosotros, sino que es para ayudar a nuestros compañeros, así es que, agradecido de la Municipalidad que está entregando esta beca y realmente es la única Municipalidad que la está otorgando a nivel regional, así es que, estamos agradecidos de ser beneficiados”.

Otro de los deportistas que ha destacado en diversas competencias es, Patricio Garnica, quien agradeció este respaldo de la Municipalidad hacia el deporte.

“Bastante satisfecho, esto es una pequeña ayuda para poder seguir practicando nuestro deporte, que en realidad lleva un amplio rango de inversión para poder realizarlo y esta ayuda nos va bien, no solamente a mí, sino que también a todos los que la ganaron. Y este año me voy a proponer representar de la mejor manera en competencias nacionales el nombre de Chile Chico, así es que, es el objetivo de parte mía y también de Sebastián, con quien estamos tratando de llegar al mejor nivel en mountain bike”.

Alonso Mendoza, Sebastián Andrade, Mauricio Herrera, Paola Oyarzún, Patricio Garnica, Jessica Mayorga, Matías Urra, Jorge Peña, Felipe Morales y Daniela Aguilar, son quienes postularon y tras el proceso de revisión de antecedentes, fueron los seleccionados para adjudicarse la Beca Deportiva Municipal.