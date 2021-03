Hablar de José Luis “Pipo” Rodríguez es hablar de uno de los deportistas más importantes que ha nacido en la región de Aysén. Poseedor de un talento único en el ciclismo, su esfuerzo lo ha llevado a obtener logros a nivel nacional, panamericano e incluso mundial, con participaciones recordadas en competencias planetarias como los Juegos Olímpicos de Río 2016, representando a nuestro país.

Logros relevantes pese al escaso apoyo hacia el ciclismo, donde muchas veces deben lidiar con problemas para entrenar, sin el equipamiento adecuado para el crecimiento de un deportista.

Tal como explica el “Pipo” o “Puma” como es conocido “yo vengo 10 años entrenando con bicicletas prestadas y después de ese tiempo, recién este 2021 voy a tener una bicicleta de contrarreloj propia, lo cual me va a servir mucho para poder continuar mi carrera deportiva, yo estoy apuntando a los Juegos Panamericanos 2023 y a las Olimpiadas 2024, quiero estar ahí”.

Tener su propia bicicleta contrarreloj permitirá que José Luis Rodríguez se prepare de mejor manera para sus siguientes desafíos, es por ello que tras gestión del alcalde Roberto Recabal, se pudo concretar la entrega de este importante equipamiento deportivo.

“Feliz de poder concretar esta solicitud a nuestro gran representante del ciclismo de Aysén, Pipo Rodríguez, que consistía en conseguir los recursos para adquirir la bicicleta de sus sueños, por lo mismo me contacté con nuestro gran vecino Andrónico Luksic y luego de un breve relato de la vida de esfuerzo, de constancia en este deporte y que es un gran embajador de Chile por el mundo. Don Andrónico accedió de forma inmediata, ordenando que se le compre la mejor bicicleta en Europa y de la marca solicitada por Pipo, que es igual a la que usan los grandes campeones del mundo”, precisó la autoridad comunal.

Apoyo valorado por Pipo

Fueron años de golpear puertas, muchas veces sin éxito, lo que ponía cuesta arriba el crecimiento deportivo de este pedalero regional, pero de gran proyección internacional.

“La verdad es que estoy sumamente agradecido con el alcalde de O’Higgins, es una pena que gente que no es de Coyhaique haga gestión por un deportista coyhaiquino, la verdad es que a mí me da pena y me llega a dar un poco de vergüenza, porque yo estuve golpeando puertas un montón de veces. Agradezco también a don Andrónico, que en el fondo fue la persona que puso las lucas, para mandar a buscar esta bicicleta, que está alrededor de 12 millones y medio de pesos, que una TT de contrarreloj, que es para la prueba de la cual soy campeón panamericano, la que más me gusta y mejor me va, para la cual vamos a estar con la mejor bicicleta”, indicó José Luis Pipo Rodríguez.

Luego de este aporte, el deportista regional, hoy casado, padre de un hijo y de otro que viene en camino, podrá continuar con las mejores armas en su lucha por permanecer en la elite nacional, panamericana y mundial del ciclismo, elemento que llegará al país en las próximas semanas, directamente desde Europa.