A la actividad asistió el Seremi del Deporte Rodrigo Cubilla Retamal quien destacó el trabajo que realizaron durante el año e hizo entrega de un reconocimiento a Camila Lagos primera mujer judoca de la región en obtener el cinturón negro.

La autoridad regional valoró la dedicación y esfuerzo del entrenador Reinaldo Figueroa por sacar adelante la disciplina de judo, agregando que” bajo su dirección la región siempre ha obtenido importantes logros, donde actualmente existen seis deportistas preseleccionados a los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, judocas que lideran el ranking nacional con figuras como Jade Ulloa, Noel Muñoz, Camilo Rivera, David Santibáñez, Sebastián Pérez, además de un semillero importante de deportistas emergentes, por esta razón quisimos estar presente en esta ceremonia para felicitar a todos los deportistas, a su Sensei Reinaldo y especialmente a Camila Lagos que nos enorgullece y es un referente para muchas niñas y jóvenes de la región”, concluyó el Seremi del Deporte.

Por su parte Camila Lagos judoca y Presidenta del Club Marcelo Eastman, quien realizó su examen en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Santiago comentó “ en esta ceremonia de finalización de las actividades 2021 se realizaron exámenes a diversos deportistas del club para ascenso de cinturones amarillos, blancos, verdes, azul y café, además ejecutamos una demostración de técnicas de judo, y en mi caso con el ascenso a cinturón negro, lo que me convierte en la primera mujer de la región y del club en el deporte de judo en obtener el cinturón negro, es muy emocionante haber llegado a este gran sueño que he tenido desde niña cuando a los 10 años comencé junto al Sensei en este deporte que si bien es un deporte individual, el trabajo en equipo es fundamental y en nuestro club somos un gran familia donde nunca vi una discriminación, siempre tuve el apoyo necesario, estoy muy contenta porque me siento empoderara y segura hacia el crecimiento deportivo en un arte marcial, así que invito a todos a moverse, a hacer deporte y cumplir sus sueños ya que con trabajo y constancia todo se puede”, finalizó la deportista.