Jiménez desde hace diez años creó una fundación que trabaja con niños y jóvenes vulnerables, quienes participan en una escuela de fútbol gratuita”.

Santiago.- Al campus Casona de Las Condes, llegó Luis “Mago” Jiménez, para firmar un convenio con la UNAB. De esta forma se concreta un acuerdo de colaboración mutua entre su fundación y la casa de estudios. En la oportunidad el mediocampista de Palestino y seleccionado de La Roja, aprovechó de manifestar su opinión frente a la despreocupación que existe por parte de los administradores de los clubes chilenos.

“Hoy se ve el fútbol chileno como un negocio, mientras menos gasto y más gano o más puedo ahorrar -no sé para qué- porque inversión en los clubes no veo. Hay muchos clubes con las canchas en pésimo estado, camarines que dan vergüenza y después quieren resultados, entonces es muy difícil”.

Son sus reflexiones tras la no clasificación de Chile al Mundial de Qatar 2022. Agregando que, “hay responsabilidades compartidas… Quedar eliminado siempre duele. Hay que agradecer a la generación dorada. No somos un país que acostumbra a ganar y ellos nos han regalado grandes triunfos en lo deportivo, posicionaron a Chile en cierto nivel y hoy hay que pensar en el futuro”, sentenció el ex jugador de Emiratos Árabes.

Fundación Luis Jiménez y UNAB

Desde hace 10 años el jugador creó una fundación que tiene su accionar social en Estación Central y Colina con niños y jóvenes de contextos vulnerables, quienes no pueden acceder a realizar deporte. Esto motivó a Jiménez a contraer un acuerdo con la UNAB, para que ellos puedan acceder a una escuela de fútbol gratuita con las asesorías y clases de profesores y personal profesional.

Además, el pacto incorpora otras acciones como la participación mutua en charlas o talleres, cuyo objetivo es compartir experiencias del deporte, en especial el fútbol, como una herramienta de cambio social. También el acuerdo sostiene la formación de profesores, entrenadores y profesionales, perfeccionamiento y cursos de actualización en la fundación.

Sobre esta alianza Jiménez manifestó que, “es un honor para nosotros realizar este convenio con la UNAB, que es una tremenda institución, aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que participaron para poder realizarlo.

En un mediano plazo la fundación Luis Jiménez pretende expandir su radio de acción fuera de la Región Metropolitana, idealmente regiones.

¿Futbolistas con carreras profesionales?

La carrera de futbolista es corta. Por esa razón, cada vez son más las posibilidades que haya algunos de ellos que se profesionalicen en el deporte u otra área, así lo explica el Mago.

¿Cree que existe actualmente más intereses, por ejemplo, de los futbolistas de estudiar una carrera?

Creo que siempre ha existido el interés. Antes, estudiar era más difícil por temas de distancia o tiempo, hoy estoy seguro que hay muchos futbolistas con ganas de estudiar alguna carrera y gracias a los sistemas en línea o semi presenciales es más fácil.

¿Cómo analiza la posibilidad de estudiar una carrera al momento que se retire del fútbol o de seguir trabajando ligado al deporte?

Me gusta estudiar. Terminé la licencia UEFA A (entrenador), tengo un diplomado en gestión empresarial, curso de director deportivo, estoy terminando un diplomado en Liderazgo y una especialización en coaching deportivo. Me ilusiona la posibilidad de seguir ligado al fútbol, pero no me cierro a explorar otras áreas.