“La gracia de venir a presentar este proyecto, que por mucho tiempo estuvo entrampado, es el poder conocer de primera fuente las inquietudes y aprehensiones por parte del Consejo Regional, y así tener la claridad de cuáles son nuestras debilidades en esta tremenda iniciativa que de todas maneras vamos a continuar”, manifestó el alcalde de Aysén, Julio Uribe, una vez desarrollada la presentación ante la Comisión de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo del Consejo Regional de Aysén respecto al avance del proyecto de Reposición de la escuela Despertar en Puerto Aysén.

Aysén.- De esta manera, el edil arribó hasta la capital regional acompañado de la directora de la Secretaría Comunal de Planificación, Rocío Bórquez; la directora de Educación Municipal, Tamara Villegas; la directora de la escuela Despertar, Claudia Retamal, junto a apoderados del establecimiento educacional, entre los que destacó el Delegado Presidencial Provincial, Jorge Salfate; y los concejales Gabriel Muñoz y Jorge Figueroa.

Instancia en la que dieron a conocer esta iniciativa, cuyo diseño se encuentra aprobado por parte del ministerio de Educación y en que se está a la espera de la Recomendación Favorable por parte del ministerio de Desarrollo Social para, posteriormente, buscar los recursos necesarios para su financiamiento por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.

Al respecto, “agradecer la presencia hoy de la seremi de MIDESO, Karina Acevedo, y su equipo de trabajo. Quedamos con la seremi para la próxima semana hacer una reunión de trabajo y avanzar así en las últimas observaciones que nos quedan, las cuales pretendemos subsanar y poder lograr el RS en las próximas semanas. No vamos a dejar pasar más allá porque esta es una necesidad gigante que tienen nuestros niños, y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para solucionar y avanzar a la brevedad”, agregó Uribe Alvarado.

Por su parte, Verónica Brito -apoderada del establecimiento educacional- señaló de forma enfática que “desde hace muchos años nosotros anhelamos tener un recinto nuevo porque siempre hemos sido los hermanos pobres de la educación en la comuna de Aysén. En este momento ya tenemos 56 alumnos en la escuela, y no podemos seguir esperando. Estamos desde el 2016 esperando la nueva construcción de la escuela, estamos en 2022. De las cosas técnicas no sé mucho, pero lo importante son nuestros hijos e hijas, así que esperamos de aquí a un par de semanas, podamos tener humo blanco”.

Indicar que la iniciativa de reposición -gestionada por la Unidad de proyectos de la Dirección de Educación Municipal, por un monto cercano a los M$5.000.000-, se emplazará en el mismo terreno donde la escuela Despertar se ubica actualmente en Puerto Aysén y contará con una superficie estimada de 2.500 m2. El diseño está conformado por una estructura mixta, de acero y hormigón armado, en torno a un patio central de juegos. Entre los recintos destacan los talleres de especialidad; como lavandería y cocina, un invernadero adosado de policarbonato, sala de fisioterapia, hidroterapia, biblioteca interactiva, que será el nuevo hogar de este establecimiento, único en la comuna de Aysén que atiende de manera exclusiva a alumnos con capacidades diferentes y cuyo objetivo central es otorgar una mejor calidad de vida a sus estudiantes, además de entregar una arquitectura atractiva que aporte al urbanismo de la capital comunal.