Con la presencia de padres y apoderados del liceo Politécnico, este lunes se dio el vamos a un nuevo hito por parte de la Unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de Educación Municipal de Aysén.

Puerto Aysén.- Es que, sumado a la creación de la primera Orquesta Infantil de región en la escuela Aysén; y de la Camerata de Cuerdas en la escuela Litoral Austral; se puso en marcha la fundación de la primera Orquesta Juvenil en la provincia de Aysén, compuesta por 26 estudiantes del liceo Politécnico, quienes de forma pública mostraron sus dotes y talentos musicales, en esta ceremonia llevada a cabo en dependencias del recinto Polideportivo 21 de Abril.

Ya en la instancia -a la que asistieron el edil aysenino, Julio Uribe, junto a representantes del Concejo Municipal; la directora DEM, Tamara Villegas; el seremi de Cultura y las Artes, Felipe Quiroz; y la directora del establecimiento técnico profesional, María Celeste Rojas, entre otros-, los alumnos y alumnas se mostraron felices por la culminación de este proceso de iniciación musical, que comenzó durante el mes de marzo y que hoy da cuenta de la constancia, disciplina y compromiso por parte de los integrantes de este cuerpo musical, quienes en tiempo récord han alcanzado un gran nivel cada uno en sus instrumentos musicales y la interpretación musical.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Julio Uribe, felicitó el trabajo de la unidad de Orquestas Escolares del DEM -a cargo de la directora musical, Patricia Araya- quienes, a través de sus profesores, ejecutan talleres en diversos recintos educacionales de la red municipal, sumando alrededor de 300 estudiantes a lo largo de la comuna.

“Muy contento, hoy día nuevamente la orquesta nos da de qué hablar, entregándonos mucha felicidad. El poder contar con la orquesta donde nuestros niños, si bien hacen una actividad extraescolar, además se les entrega muchas herramientas que les serán útiles en la vida”, indicó la primera autoridad comunal, agregando que “hoy esta entrega de 26 instrumentos a nuestros estudiantes del liceo Politécnico, realmente nos llena de orgullo. Por eso nuestro compromiso es seguir potenciando, tanto al liceo como a nuestras orquestas que están en los diferentes establecimientos, porque al asumir dijimos que para nosotros la cultura y el deporte eran primordiales, y hoy estamos haciendo carne este discurso, apoyando al cien por ciento para poder seguir cultivando nuestros talentos”.

Por su parte, sorprendidas se mostraron las concejalas de la comuna que asistieron al evento artístico, quienes se refirieron principalmente a la trayectoria y vasta experiencia por parte de los monitores a cargo de enseñar y formar a los estudiantes.

“Felices, en mi caso particular, hoy representando al diputado Miguel Ángel Calisto, quien apoyó con las gestiones para que todos estos instrumentos pudiesen llegar a tiempo, a través del ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de Chile. Estamos impresionados con la calidad de los profesores que forman parte de estas orquestas. Vemos un escenario muy esperanzador respecto a la apertura de los espacios culturales en Puerto Aysén”, manifestó la concejala Rosa González.

“Increíble el currículum de nuestros monitores. Un nivel altísimo que debemos aprovechar y del cual debemos impregnarnos, creo que la música nos permita alegrar el alma, invadirnos de sueños y eso es maravilloso”, señaló su par, Silvia Kagges.

Para la concejala Tatiana Villarroel, el entorno es fundamental para el desarrollo de estas capacidades en los niños y niñas, haciendo un llamado a cada una de las familias a que refuercen este talento. “Los papás son super importantes aquí, el apoyo por parte de quienes son el hogar de estos estudiantes es primordial de aquí para adelante. Esto será la oportunidad para que nuestros niños puedan buscar o descubrir alguna veta artística que tengan escondida y con granas de aflorar. Felicitaciones a todos y todas, y que continúen adelante porque, sin duda, la música sana el alma”.

REACCIONES

Tras la presentación de cuatro cuadros musicales -de viola, violonchelo, violines y contrabajo- los y las estudiantes recibieron sus instrumentos musicales, aportados por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, FOJI -fundación chilena, que forma parte de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República, y que busca entregar oportunidades de desarrollo a través de la música a niños y jóvenes de Chile-, que marcó el inicio de este cuerpo musical.

Felices se mostraron los integrantes de la Orquesta Juvenil del liceo Politécnico por este importante paso, que les permite proyectarse en el camino musical, tal como relevó Marcel Mondaca, del taller de violín. “Contento y orgulloso aporque no sabía que esta la primera orquesta juvenil y, además, un poco nervioso porque fue mi primera vez tocando en público luego de más de un año practicando. Todo super bien, en la casa y en el liceo nos apoyan muchísimo y nos alientan para que podamos sacar lo mejor de nosotros”.

“Contento, como decía mi profesora hoy marcamos historia en Puerto Aysén al ser la primera orquesta juvenil en la provincia, y eso se siente bacán. Igual he pensado que cuando sea grande quiero ser violinista y hacer conciertos de forma solista, nunca he tocado solito, pero se sentiría bacán”, añadió Luis Toledo, de séptimo año básico.

Finalmente, Vicente Subiabre, integrante de la orquesta -y quien fuese parte de los talleres desde prácticamente sus inicios, siendo alumno en ese entonces de la escuela Básica Ribera Sur-, realizó un llamado a sus compañeros destacando que se trata de un hito para la educación y la música. “Me siento orgulloso de ser parte de esta orquesta pionera, me alegra estar aquí. A mis compañeros les digo que sigamos nomás, porque con el tiempo se le va tomando el gustito a la música, a tocar, a aprender. Y que no nos rindamos poque es la única manera de cumplir nuestros sueños”.