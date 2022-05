La embarcación fiscalizada tenia matricula de Valdivia y la Tripulación seria de la Región de Los Lagos.

Aysén.- En las últimas horas, tras un trabajo coordinado entre la Armada y Sernapesca, se incautó alrededor de una tonelada de productos del mar extraídos de forma ilegal desde el litoral de la región de Aysén. Se trataría de merluza y salmón, lo que fue encontrado al interior de una embarcación que no corresponde al territorio regional.

Según lo informado por el oficial de Operaciones de la Gobernación Marítima de Aysén, Teniente Gonzalo Jiménez, la embarcación que fue fiscalizada, no contaba con zarpe ni documentación.

“Hubo una incautación en cercanías del Canal Costa, jurisdicción de la Capitanía de Puerto Chacabuco, donde se incautó cerca una tonelada de recursos de dudosa procedencia, además de cursar la citación correspondiente al patrón por no mantener zarpe y ninguna documentación de la embarcación, porque esta era una lancha de la décima región”.

Por estos días también se desarrolla una labor de “control de centros de cultivo, donde se verifican los espacios de las concesiones acuícolas, control documental y todo lo que tienen que ver con el funcionamiento y las plantas de tratamiento de aguas servidas, lo que hacemos en conjunto a la Superintendencia de Medio Ambiente”, señaló el Teniente Jiménez.