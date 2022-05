Embarcación no contaba con zarpe ni documentación para operar en la zona. Trabajo coordinado entre la Gobernación Marítima de Castro y la Quinta Zona Naval, permitió realizar con éxito el operativo de búsqueda.

Aysén.- Con vida y sin mayores inconvenientes fueron rescatados cinco tripulantes de una lancha con matricula de Quellón, que se encontraba desaparecida y habría estado operando en el territorio de la región de Aysén, específicamente en la comuna de Guaitecas, en cercanías de la Bahia Low.

La alerta de emergencia a la autoridad marítima fue dada por el armador de la lancha que no había sido ubicada. Así lo explicó el Capitán de Puerto de Quellón, Ricardo Henríquez, “el cual nos explicó que su embarcación desde el día de ayer se encontraba al garete, desaparecida, en el sector del Golfo Corcovado, al norte de Bahía Low, él recibió información de esta embarcación alrededor de las 16:30 horas y no quiso informar a la autoridad marítima de esta condición, por cuanto, su embarcación estaba sin zarpe. Por lo cual, él mismo salió en otra embarcación de su propiedad a encontrarse con esta lancha, para poder prestarle la ayuda necesaria, no logrando encontrarla, retornando en la madrugada a Quellón y dando aviso a la autoridad marítima”.

Esto derivó en la activación de la alerta de emergencia, efectuándose un despliegue de diversas unidades navales, añadió el Capitán de Puerto. “De inmediato se activó el subcentro de búsqueda y rescate marítimo, dependiente de la Gobernación Marítima de Castro, el cual, gestionó y coordinó con la Quinta Zona Naval el apoyo del avión de exploración aeronaval, el que despegó temprano en la mañana, logrando encontrar esta embarcación al oeste del archipiélago de las Guaitecas. Posteriormente, la lancha de búsqueda y rescate de la Capitanía de Puerto de Quellón, que también había zarpado temprano, se dirigió al sector en la posición que le dio el avión, encontrándose con la embarcación, sin embargo, producto de las malas condiciones meteorológicas en el área, viento sobre 20 nudos sostenidos, olas de 2,5 metros, no fue posible remolcar la embarcación hasta un punto seguro. Se rescató a los cinco tripulantes y se llevaron de regreso a bordo de la embarcación institucional”.

La lancha motor Saga con matricula de Quellón, no contaba con zarpe para realizar operaciones en el sector donde fue encontraba.