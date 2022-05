En noviembre del 2017, la Ley 21.040 creó una nueva institucionalidad para la Educación Pública en Chile, donde se traspasan los establecimientos educacionales, jardines infantiles VTF, escuelas y liceos de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación Pública.

Coyhaique.- Los Servicios Locales de Educación Pública serán los sostenedores educacionales que velarán por entregar una educación integral, de calidad y con pertinencia local, centrado en los aprendizajes para el siglo XXI, que entregue oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes en el país para desarrollarse.

El objetivo del nuevo Sistema es proveer una educación pública, gratuita y de calidad, laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, y pluralista, que promueva la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, considerando las particularidades locales y regionales en todo el territorio nacional. Establece horizontes de desarrollo y proyección a largo plazo en materia de educación, mediante instrumentos como la Estrategia Nacional de Educación Pública. Aumenta la rendición de cuentas y definición de responsabilidades frente a los resultados pedagógicos de los distintos niveles educativos. Fortalece y equipara las capacidades y recursos para administrar establecimientos educacionales.

El Servicio Local de Educación Pública SLEP Aysén inicia su funcionamiento el 01 de Enero de 2023. Actualmente se encuentra en desarrollo el proceso de instalación.

En ese contexto y, con una exposición a las y los funcionarios de la Seremi Educación Aysén, Departamento Provincial de Educación Coyhaique, la Superintendencia de Educación Escolar, la Agencia de Calidad de la Educación y Junaeb el equipo de la Dirección de Educación Pública (DEP) inició en Coyhaique dos jornadas informativas cuyo objetivo fue actualización el avance del proceso de instalación del Servicio Local de Educación Pública SLEP Aysén.

El equipo DEP está integrado por Jeannette Allende, Coordinadora del Subdepartamento de Gestión Territorial de la División de Implementación de Servicios Locales de Educación, Alexis Moreira, Jefe de la División Desarrollo Educativo, Israel Ferreira, Profesional del Subdepartamento de Acompañamiento y Mejora Continua y Loreto Araya, Abogada Territorial de la División de Implementación de los SLEP.

En su primer día los profesionales sostuvieron sendos encuentros con directivos de escuelas y liceos municipales y funcionarios del Departamento de Educación Municipal de Coyhaique. En el segunda jornada se trasladaron a Puerto Aysén donde se reunieron con directores de establecimientos educacionales y funcionarios de educación de la municipalidad porteña.

Sobre el avance de este importante proceso, Jeannette Allende destacó: “El objetivo de esta visita es indicarle nuestras contrapartes del territorio el avance del proceso de instalación del Servicio Local de Educación Pública SLEP. Hemos cumplido con los tres grandes hitos que mandata la ley. Uno de ellos es constituir el Comité Ejecutivo para poder hacer el concurso por alta dirección pública del Director Ejecutivo, el que ya está nombrado. El segundo hito fue entregar de manera completa y correcta el Decreto Alcaldicio y este año corresponde hacer una actualización de la información. El tercer hito fue constituir las comisiones técnicas en las diez comunas del territorio las que revisarán las nóminas de personas que va a ser traspasadas desde los establecimientos educacionales velando por que la información sea completa y correcta y eso se ha cumplido también. También hemos informado a las contrapartes en las comunas, particularmente los directores de establecimientos de Aysén y Coyhaique sobre los procesos que vienen este año y comentarles a los funcionarios de los DEM que opciones tienen ellos de formar parte del SLEP Aysén”.

Jeannette Allende también se refirió al cronograma del proceso, señalando que a la fecha este sigue su curso en la región

“Existen algunas iniciativas que se han levantado para evaluar el proceso de instalación de los primeros SLEP y detectar los puntos a mejorar, lo que puede terminar en algunas mejoras tales como extender plazos o cambiar la distribución de los SLEP que vienen. No se ha indicado que se aplaza el traspaso. Responsablemente debemos decir que el proceso de implementación sigue según el plan trazado, mientras no se nos indique lo contrario. De haber algún cambio, no será tan rápido porque es un proceso que requiere varios procedimientos. y en caso de haber cambios, será comunicado a la brevedad. Por lo pronto, seguimos avanzando”.

Por su parte, Alexis Moreira, Alexis Moreira Arenas, jefe de División de Desarrollo Educativo, Dirección de Educación Pública comentó.

“El trabajo que estamos haciendo se enmarca en el fortalecimiento de la entrega del apoyo técnico pedagógico por parte del Servicio Local, con foco en el desarrollo de capacidades y la vinculación con la política ministerial “Seamos Comunidad”. La idea es impactar de mejor manera en el propósito de la educación pública; la formación integral de las y los estudiantes”

La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa acompañó al equipo de la DEP en este despliegue informativo y relevó la importancia de este proceso.

“Para nosotros como funcionarios del Ministerio de Educación fue muy importante esta jornada informativa, Hemos recibido información detallada y completa del traspaso de la educación municipal hacia el Servicio Local de Educación Pública para que nos transformemos en difusores de este proceso que es histórico. Como Gobierno entendemos que esta reforma es talvez la más importante en la historia del Estado de Chile. Como Estado volvemos a hacernos cargo de lo que siempre ha sido nuestra responsabilidad, que es garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas. Particularmente en nuestra región donde en las zonas rurales y aisladas es la escuela pública la que llega a las familias con sus programas, docentes, maestras y maestros. Nuestro deber es fortalecer la educación pública y creemos que en el servicio local de educación hay una oportunidad de lograr aquello. Hay aprendizajes y experiencias anteriores de traspaso que estamos tomando para que las cosas se hagan cada vez mejor y en eso estamos empeñados como funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación”.

En tanto, la Jefa Regional de Educación del Mineduc Carmen Ortega Urra señaló que “Es muy importante que como funcionarios del área de Educación estemos al tanto de estas materias, para nosotros como funcionarios del Mineduc es muy importante porque desde las comunidades educativas surgen muchas dudas y nosotros debemos responderlas con fundamento. Creemos que esto va a ser positivo para los establecimientos ya que va a haber un apoyo pedagógico a los colegios con muchas herramientas que las y los profesores podrán utilizar y nosotros esperamos apoyar este proceso”.