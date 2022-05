En una solemne ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales y representantes de Bomberos de otras Compañías, la Segunda Compañía Bomba España de Puerto Aysén, festejó sus 87 años al servicio de la comunidad.

Puerto Aysén.- En la actividad se reconocieron a voluntarios y voluntarias por años de servicio, además, varios de los invitados e invitadas, entregaron algunos obsequios destacando este nuevo aniversario, de una de las organizaciones bomberiles que más ha ido creciendo en el tiempo.

Carlos Godoy Miranda, director de esta compañía, señaló al concluir la ceremonia, “en este momento de celebración, de felicidad, quiero destacar que, en esta oportunidad invitamos a harta gente ligada a la institución y que son ex bomberos, ex directores, que no están activos en nuestra compañía, pero en algún momento fueron un tremendo aporte para ella. Tuvimos la presencia de bomberos de otras localidades, saludos de todo Chile, lo que quiere decir que las cosas se están haciendo bien”.

Godoy, quiso también, “destacar principalmente a nuestros bomberos honorarios, nosotros contamos con 7 bomberos honorarios, los cuales ya bordean los 30 y más años de servicios, en el día de hoy, incluso, homenajeamos a uno con más de 40 años de servicio. Así es que, muy feliz”.

Mauricio Uribe Alvarado, fue uno de los bomberos homenajeados en esta ceremonia, por llevar más de 50 años como voluntario del Cuerpo de Bomberos de Aysén y gran parte de ello, en la Segunda Compañía.

“Son 52 de vida en bomberos, también son 42 años de servicio activo, desde el año 81 en adelante me ha tocado integrar la compañía, reorganizar la compañía desde el año 84 como director y capitán. De ahí en adelante ya vino el trabajo profesional, se reorganizaron las unidades de rescate los años 90 y de ahí en adelante ya vino el trabajo profesional, de ayudar a nuestros cofrades, a nuestros bomberos. Se iniciaron las brigadas juveniles, participamos a nivel nacional con estas brigadas al mando de Julio Uribe, voluntario de la época y de ahí salieron bomberos que hoy ya son profesionales, han sido oficiales generales, así es que, ha sido un trabajo grande, fructífero”.

La Segunda Compañía de Puerto Aysén inició su labor en el año 1935 y en el tiempo ha ido creciendo, siendo parte importante en el trabajo para combatir las distintas emergencias estructurales, contando, además, con personal especializado en rescate subacuático y rescate vehicular.