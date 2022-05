Posterior a la ceremonia se llevó a cabo un desfile por las calles de la ciudad-puerto y Viña del Mar con la constante compañía de la comunidad.

Valparaíso.- Miles de personas en Valparaíso y Viña del Mar volvieron a disfrutar de la conmemoración del 143 aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales. Esto, tras dos años de celebraciones acotadas debido a la pandemia de Covid-19 que ha afectado al país.

Es así como más de 1300 efectivos navales, junto a cerca de mil representantes de las otras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, participaron de una misa de campaña y rindieron honores tanto a las autoridades presentes como al Monumento a los Héroes de Iquique en la ceremonia oficial.

El momento más emotivo se vivió a las 12:10 horas, cuando se recordó con gran solemnidad el instante exacto en que se hundió la “Esmeralda” en la rada de Iquique aquel 21 de mayo de 1879, con toques de pito y cornetas, salvas de 21 cañonazos, toques de sirenas de buques y Bomberos, y campanas de iglesias de toda la ciudad.

El acto fue presidido por el Presidente de la República Gabriel Boric, acompañado por la Ministra de Defensa Maya Fernández y el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés De La Maza, quien se dirigió a los presentes señalando que “el 21 de mayo de 1879 se vivió una de las más trascendentales jornadas de nuestra historia y es precisamente eso lo que hoy nos convoca, no solo a los pies de esta sagrada cripta que acoge los restos mortales de un puñado de valientes chilenos, sino que a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, desde Arica hasta la Antártica y desde la Cordillera hasta Rapa Nui”.

Asimismo el Almirante De La Maza recordó que “la decisión del Comandante Prat y la de sus hombres, caló hondo en la conciencia ciudadana. La sociedad chilena reaccionó a su ejemplo y su figura pasó a ser patrimonio popular, modelo y propiedad del pueblo chileno; traspasándola de generación en generación hasta nuestros días”.

“Con la mirada puesta en el futuro, recordando a las tripulaciones de Iquique y Punta Gruesa, y admirando la nobleza de espíritu de los jóvenes grumetes de la “Esmeralda” que no trepidaron en seguir a su capitán en la hora del sacrificio, quiero invitarlos a todos, pero en especial a la juventud chilena, a sumarse a la visión que la Armada de Chile tiene desde siempre: las expectativas de desarrollo que nos ofrece el pacífico, pasan por comprender en su total integridad, que nuestro destino es oceánico y que ello requiere del compromiso no solo de la armada, sino de la comunidad entera”, recalcó el Comandante en Jefe de la Armada.

Para cerrar su discurso, el Almirante Juan Andrés De La Maza señaló que “con la solemnidad que demanda el recuerdo de aquellos hombres que dieron su vida teniendo como horizonte el futuro de todo un pueblo, y ante las más altas autoridades del país aquí presentes, reafirmo el compromiso de la Armada de Chile con los grandes y comunes desafíos de nuestra patria, cultivando los ejemplos de vida que nos forjaron como nación libre con un destino común, formando integralmente a hombres y mujeres en valores que admitan la impronta heroica de Prat, protegiendo nuestros océanos como el gran desafío de presente y futuro, preservando la integridad territorial, la independencia y la soberanía de toda una nación dueña de su propio destino”.

Por su parte, el Presidente Boric manifestó que “es un honor muy grande el poder compartir con la Armada de Chile y ser parte de una historia que es mucho más larga que uno mismo. El estar aquí con los próceres de Iquique del 21 de mayo de 1879 es sin lugar a dudas emocionante porque nos recuerda los valores que inspiran nuestra patria: la lealtad, el coraje, la humildad, la hidalguía; son cosas que hoy día tienen plena vigencia”.

“Me ha tocado ver a los marinos en la Antártica, en Juan Fernández, en la región de Magallanes, en todas las costas de Chile que es un país cuya costa es parte de su esencia, y quiero que sepan que la Armada es esencial en la continuidad territorial de nuestro país”, agregó el Mandatario.

Finalmente, la ceremonia culminó con el desfile de las Fuerzas de Presentación, quienes a continuación recorrieron las calles de Valparaíso y Viña del Mar con la constante compañía de la comunidad, que con gran alegría disfrutó de esta experiencia tras dos años de ausencia.

Transmisión de la ceremonia para la ciudadanía

La intención de la Armada de Chile siempre ha sido compartir esta fecha junto a la ciudadanía y hacerla parte de sus tradiciones. Por lo mismo, la Institución realizó una transmisión a través de sus Redes Sociales y de manera previa a la ceremonia en Valparaíso para quienes, por diversos motivos, no pudieron asistir de forma presencial a los actos conmemorativos.

Dentro de la programación los seguidores de las redes sociales de la Armada pudieron disfrutar de adelantos de las series dedicadas al Comandante Prat y al Sargento Aldea, reportajes sobre el Combate Naval de Punta Gruesa y la preparación de las Fuerzas de Presentación, la tradicional romería que lleva a cabo el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y saludos que enviaron compatriotas desde distintas zonas de nuestro país.

También se realizaron recorridos que permitieron a la ciudadanía acceder de manera remota a lugares históricos, como el Museo Marítimo Nacional que se encuentra en Valparaíso, el Museo Monitor “Huáscar” que está en Talcahuano, un contacto en directo con Iquique desde el punto exacto donde se hundió la Esmeralda, y el Monumento y Cripta a los Héroes de Iquique desde donde se conmemoró la gesta de Prat y sus hombres hace 143 años.

Finalmente, también se compartió por las plataformas institucionales el desfile de las Fuerzas de Presentación por las principales arterias de Valparaíso y Viña del Mar, el cual fue seguido por miles de personas desde sus hogares, tanto en Chile como en el extranjero.