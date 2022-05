La iniciativa de la reposición del centro de salud se encuentra contemplada en el Plan Especial de Desarrollo de las Zonas Extremas (PEDZE) y el Plan Regional de Gobierno, financiado por el Gobierno Regional de Aysén.

Ibañez.- Diversas autoridades regionales se encontraron la semana pasada junto a vecinos y vecinas de la localidad de Cerro Castillo, en la comuna de Río Ibáñez, para la ceremonia de entrega de los terrenos donde pronto estará emplazada la nueva Posta de Salud Rural.

Las nuevas instalaciones, además de los recintos clínicos, incluirán recintos exteriores y dos viviendas para funcionarios, en la perspectiva de ir mejorando la calidad de la atención y las funciones de los trabajadores/as de la salud.

Para la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, esta inversión se realiza después de muchos años y luego del paso de diversas administraciones a cargo de los distintos servicios.

“El Consejo Regional ha puesto su voluntad para poder avanzar en este convenio de programación junto al Ministerio de Salud. El Gobierno Regional tomó la decisión de hacerse cargo de lo más básico, de aquello que tiene que ver con la atención primaria, porque tenía que existir un relato de lo que queríamos construir como país en salud pública. No puedo no recordar a la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando asume un desafío de poder instalar médicos en todos los lugares en todos las postas de país, para poder contar con equipos que puedan responder efectivamente a la necesidad que tenían las comunidades y sobre todo una región como la nuestra; una región tan grande, tan dispersa”, afirmó.

También presente en la ceremonia estuvo la Seremi de Salud de la región, Carmen Gloria Monsalve, quién recalcó que la construcción de esta Posta se relaciona con los objetivos de salud para esta década, que es avanzar en disminuir las inequidades.

“Este es el primer hito para poder avanzar en aquello, teniendo equipamiento adecuado de espacios para que la gente pueda tener una atención digna, segura. Vamos en concordancia con el fortalecimiento de la atención primaria con dotar de mejor infraestructura y es la línea que además el Gobierno Regional a través de los fondos de regional del FNDR ha permitido avanzar en el mejoramiento de estas infraestructuras”, comentó.

Para el presidente del Comité de Uusuarios, don Pedro Aguilar. Este es el resultado de varios años de intentos. “Esperamos que les vaya bien y que lo hagan bien (la constructora). Esperamos que las nuevas instalaciones sirvan para que puedan trabajar mejor los paramédicos. Mejor estructura y mejor atención para todas nuestra localidad y todos los visitantes que tenemos por turismo, hay mucha gente que llega es la población flotante y aquí en los alrededores la toda la gente campesina que venden todos de acá, por eso estamos muy contentos”.

Ema Alarcón, otra de las vecinas presentes en la ocasión, no escondió su felicidad. “Mire yo creo que yo fui una de las más alegre cuando llegó el Alcalde, don Marcelo Santana, a contarme que ya se venía todo esto de la Posta. No puedo convencerme aún que esto ya está iniciando y espero ver esa posta, porque en algún momento pensé que no la iba a alcanzar a ver, pero ahora sí y pienso que si es así”, manifestó.

La Consejera regional Lilian Inostroza también tuvo palabras de satisfacción por el paso que se estaba dando para la comunidad. “Estoy muy contenta de estar aquí la localidad de Cerro Castillo, un cordial abrazo a cada uno de ustedes, ustedes saben y me conocen vivimos con mi madre más de 14 años aquí en esta localidad, ella trabajó en esta posta así que hoy en día muy contenta de esta nueva obra que se va a iniciar y que viene a dignificar la vida de cada uno de ustedes”.

El financiamiento de todas las postas de salud rural de la región es un desafío que tomó el Gobierno Regional, y fue reafirmado por la máxima autoridad regional. “Es una decisión que tomamos de cómo invertir nuestros recursos y cómo hacer que efectivamente lleguen a la comunidad. Muchas veces los usuarios en distintos lugares, los vecinos, vecinas se quejan no solo de infraestructura se quejan también de situaciones que ocurren en materia de atención y por eso también es importante hacer una apuesta por mejorar la habitabilidad de los equipos. (…) Esperamos que el próximo año, en el 2do semestre, poder entregarle a la comunidad la posta que durante tantos años han necesitado y que finalmente viene entregar dignidad”, finalizó la Gobernadora Andrea Macías Palma.