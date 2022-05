Conductor habría esquivado a peatones, los frenos no le habrían respondido, perdiendo el control y chocando una vivienda. Esta persona no contaba con licencia de conducir.-

Puerto Aysen.- La mañana del día sábado pasado, se activó el ABC de la emergencia por un hecho que se había registrado en avenida Eusebio Ibar muy próximo a calle Melinka, en el sector Gabriela Mistral de Puerto Aysén. Llegó al lugar Bomberos, Samu y Carabineros.

Fueron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, específicamente del área de rescate vehicular, quienes inmovilizaron al conductor y la acompañante de un vehículo particular, que por circunstancias que son investigadas, perdió el control del móvil impactando el frontis de una vivienda.

“Un vehículo particular, por causas que se desconocen, perdió el control y se estrelló contra la casa, dos personas lesionadas de carácter leve, un varón como conductor y una dama como copiloto, quienes están siendo trasladados al hospital para verificar sus lesiones”, informó el teniente primero de la Segunda Compañía, área de rescate de Bomberos, Guido Rojas.

El procedimiento investigativo y las primeras diligencias de este hecho, están en manos del personal de Carabineros de la Segunda Comisaria de Puerto Aysén. Siendo el Teniente, Carlos Mesas, quien entregó detalles del trabajo policial en este accidente.

“Un conductor menciona que, al esquivar a unos peatones, para evitar algún tipo de atropello, activa los frenos del vehículo, los cuales no le responden, provocando que este vehículo impactara un domicilio del lugar. Afortunadamente no mantuvieron lesiones de consideración ambos ocupantes del vehículo y el domicilio se encontraban en esos momentos sin moradores”.

El oficial de Carabineros, concluyó informando sobre este procedimiento que, “se dio cuenta de lo anterior al Juzgado de Policía local, conforme a los antecedentes insertos, que dentro de estos serian que la persona no tenía licencia”.