La iniciativa “Escuela Náutica”, fue priorizada por los miembros de la comunidad de Puerto Chacabuco a través de una votación, con el fin de promocionar estilos de vida saludable para los 20 niños, niñas y adolescentes.

Puerto Chacabuco.- Esta instancia financiada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, a través del programa Acción Local busca entregar apoyo a comunidades para implementar iniciativas considerando la participación de vecinos, organizaciones y comunidades.

El programa Acción Local trabaja desde un enfoque territorial, en pertinencia con las necesidades más urgentes, así como con las de más largo plazo, de acuerdo con las capacidades presentes en los territorios y las comunidades que lo habitan, buscando el desarrollo local y soluciones a partir de las fortalezas y debilidades identificadas.

La iniciativa denominada “Escuela Náutica”, propuesta por la Agrupación Patagones Kids, fue la priorizada por miembros de la comunidad de Puerto Chacabuco para poder concretar a través del financiamiento que entrega este programa del FOSIS, con la finalidad de promocionar estilos de vida saludable mediante la práctica de deporte.

Gracias a la ejecución de este proyecto los y las participantes pudieron realizar un curso de natación, taller de Stand Up Paddle (SUP), taller de medio ambiente y la adquisición de implementación para la práctica de este deporte náutico: Tablas, remos, bombines, mochilas, chalecos salvavida y botiquines.

Nancy Almonacid, presidenta de la Agrupación Patagones Kids, aseguró que “para nosotros es muy importante que FOSIS nos haya considerado con este proyecto ya que está dirigido a niños y jóvenes de la localidad de Puerto Chacabuco, pensando en la vida sana qué mejor que el deporte para nuestros niños, sobre todo que con el tema pandemia estaba un poco postergado, con esa finalidad nos propusimos trabajar con en el deporte náutico. Esta fue una iniciativa de los papás y mamás que tomamos nosotros como Patagones Kids y que pudimos financiar gracias al aporte del FOSIS”.

La Directora Regional (S) del FOSIS en Aysén, Pamela Gnieser, destacó que “el programa Acción Local está focalizado para el desarrollo de comunidades y busca que estas se puedan cohesionar con otros entes o instituciones presentes en el territorio. Este proyecto, muy innovador a nivel nacional, hizo posible concretar esta iniciativa de recreación, esparcimiento y que ayuda con la salud mental. El financiamiento del proyecto permitió adquirir tablas de SUP y trajes térmicos para el desarrollo de esta actividad. Estamos felices de ver que estos niños, niñas y adolescentes están muy entusiasmados y motivados, junto con sus familias, de poder practicar este deporte”.

Sebastián Vega, representante de la Delegación Presidencial Provincial de Aysén, manifestó que “nos sentimos orgullosos de participar en esta instancia porque nos damos cuenta que los niños pueden tener una relación, que no existía antes, con los deportes marítimos, entendiendo el SUP como una posibilidad de relacionarse con los distintos recurso hídricos que tenemos aquí, ya sean ríos, lagos o zonas del mar. Esto ayuda a que la comunidad de Puerto Chacabuco pueda dar un giro diferente a su identidad, ya que muchas veces se da espacio a los deportes clásicos, y hoy que las familias estén relacionadas con los deportes marítimos genera una gran oportunidad de desarrollo tanto para los jóvenes como para las familias de la comunidad”.

El programa Acción Local tiene el objetivo de fortalecer lazos socio comunitarios de una comunidad; poniendo foco en el establecimiento de sanas relaciones entre las familias que conforman la comunidad y en el territorio, promoviendo el fortalecimiento del capital social comunitario, la participación ciudadana y la gobernanza local.