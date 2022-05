Bomberos llama a ser más solidarios que espectadores, principalmente aquellas personas que llegan a una emergencia con la única intención de grabar o sacar fotos, entorpeciendo en el camino, el acceso de los vehículos de emergencia.

Puerto Aysen.- Durante la mañana de este lunes se registró un incendio que consumió la totalidad de un modesto inmueble, en el sector de la población Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, específicamente en la esquina de calles Eusebio Ibar y Los Cóndores, resultando damnificado un adulto mayor, quien logro ser puesto a resguardo con apoyo de los vecinos.

Trabajaron todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Aysén, quienes al llegar a la emergencia se encuentran con el fuego estaba en fase de libre combustión. “Un lamentable incendio ocurrido en los Cóndores con Eusebio Ibar, un adulto mayor habitaba la casa, la vivienda se consumió totalmente, nos encontramos con un incendio en fase libre, muy comprometida la vivienda y por supuesto se evitaron los riesgos de propagación”, informó el Comandante de Bomberos, Luis Martínez.

El oficial de Bomberos, añadió sobre el propietario del inmueble y un familiar del adulto mayor, quien fue atendida en el lugar debido a que se habría descompensado a raíz de la emergencia. “El adulto mayor fue entregado al Samu y nosotros estamos sin lesionados en los bomberos. Una hija del adulto mayor que al llegar, no sabía que el padre había salido, también hay mascotas, hartas cosas involucradas que estamos tratando de definir, si salieron sus mascotas o quedaron al interior, he de esperar que hayan arrancado, ya que, generalmente se van lejos y vuelven posteriormente”.

La preocupación de los organismos de emergencia, es que, a estos hechos llegan muchos espectadores, los cuales entorpecen el normal tránsito y trabajo de Bomberos, indicó el Comandante Martínez.

“Aquí se hace la pega del ABC, pero tuvimos con el primer carro no tantas complicaciones, pero ya cuando se da la alarma y la gente comienza a filmar frente al incendio, tenemos más de siete, ocho autos de personas que están filmando, miran hacia atrás y no se mueven. Entonces, yo creo que, antes del morbo tiene que estar la ayuda al prójimo, porque aquí lo que se están quemando son viviendas, pero también hay vidas entremedio que nosotros necesitamos salvar, necesitamos llegar con los carros de abastecimiento. Así es que, yo creo que esta curiosidad por los incendios, puede ser, pero desde otro lugar, no donde los carros están transitando”, puntualizó el jefe bomberil.