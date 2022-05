En estado de alerta se declararon los funcionarios y funcionarias del Samu base Aysén, que incluye a quienes trabajan en Puerto Chacabuco. Esta movilización se sustenta en los problemas de un recinto propio para quienes laboran en un área tan importante del sistema de salud pública.

Puerto Aysen.- Exigen una base propia, cómoda y que cuente con los espacios necesarios para desarrollar como corresponde su trabajo, ya que, hasta hace poco les estaban pidiendo el espacio que hasta hoy ocupan en las instalaciones de hospital porteño.

“Lamentablemente hemos llegado a este movimiento, nosotros nos encontramos en alerta, frente a algunas situaciones que nos vienen apremiando en lo que es específicamente nuestro ambiente laboral. Como todos saben, esta es la base Samu instalada en Puerto Aysén, somos alrededor de 35 funcionarios, en lo cual, también están contemplados los colegas de Puerto Chacabuco. El 1 de junio cumplimos 3 años instalados aquí en Puerto Aysén, somos dependientes del Servicio de Salud, bajo el alero del Samu regional y coordinados mediante el CRU de Coyhaique”, indicaba inicialmente, el vocero de los trabajadores y conductor del Samu Aysén, Marcos Latorre.

Latorre, detalló los principales problemas que los llevan a manifestarse, “las principales falencias que tenemos nosotros es que, a la fecha, de estar 3 años instalados en la base nosotros necesitamos un lugar físico, donde poder desarrollar mejor nuestro trabajo. La base está instalada en dependencias del hospital de Puerto Aysén, el cual nos alberga desde hace ya tres años, con el compromiso del servicio de que en algún momento íbamos a poder emigrar hacia un lugar físico donde la base debiera estar fuera del hospital de Puerto Aysén, dado también de que, el hospital requiere recuperar este sector, por las nuevas instalaciones y la nueva complejidad que el hospital esta trabajando”.

En la actualidad el lugar que ocupan los funcionarios y funcionarias del Samu base Puerto Aysén, es pequeño y no cuenta con las instalaciones necesarias, manifestó Latorre, “nosotros hemos sentido muchas presiones para entregar estas instalaciones, es un espacio chico, tenemos que hacer turnos de 7 colegas, en turnos de 24 horas, en la cual, las comodidades o el espacio se nos hace poco. Tenemos una oficina del alrededor de 10 metros cuadrados, la que también se convierte en sala de comunicaciones, es sala de estar, en su momento pasa a ser comedor. Entonces, todas las funciones donde debiéramos tener ambientes separados, se realizan en un solo lugar, en un solo ambiente y lamentablemente en 3 años no hemos visto que se hagan los esfuerzos necesarios, para poder instalarnos en un lugar donde podamos desarrollar nuestras actividades con mayor comodidad”.

Respecto a posibles soluciones a su principal requerimiento y si ello ha sido informado a las autoridades del servicio, Marcos Latorre, señaló, “nosotros dependemos directamente del Samu y hemos estado siempre, mediante correo, reuniones, dando a conocer nuestras falencias, no es desconocido por ellos la forma en que trabajamos. Pero chocamos siempre con el tema de recursos, que son escasos y las necesidades de los servicios son muchísimas. Se nos han ido dando algunas alternativas, por el momento estamos esperando un proyecto que se desarrolló en conjunto entre el Samu y hospital de Puerto Aysén, para reparar y ampliar una casa fiscal que está en Puerto Aysén, para que nosotros podamos desde ese lugar, asistir a las emergencias, a nuestros trabajos, a nuestros traslados, que son de todos los días”.

Esta sería una solución provisoria, porque aseguran que lo ideal es, “tener una base que este hecha y diseñada para que albergue a las tres ambulancias y tengamos una sola base en Puerto Aysén, nueva y más amplia”, agregó el vocero de los trabajadores.

El espacio no es el único inconveniente, existe también la preocupación por las ambulancias que debieran estar operativas, indicó Latorre, “hoy la base debiera contar con tres móviles y la verdad de las cosas es que, no están todos operativos, faltan móviles y cuando faltan empezamos a rotar con móviles de otras postas, de otras localidades, para poder mantener siempre la dotación completa, que siempre debieran ser tres. Esa es una preocupación nuestra y de nuestra jefatura por cierto”.

También evidenciaron la preocupación por los nuevos funcionarios que han ingresado al Samu, debido a su situación administrativa, indicó Marcos Latorre. “Es la situación administrativa de algunos colegas que han venido, se han instalado a trabajar con nosotros, pero no están contractualmente en igualdad de condiciones, es decir, falta que se acerquen nuestros jefes, para que puedan ellos obtener las mismas condiciones laborales que los demás funcionarios tenemos”.

Los funcionarios y funcionarias Samu base Puerto Aysén, se mantienen en alerta, a que las autoridades pertinentes respondan a sus requerimientos, se entreguen las soluciones a la brevedad, de lo contrario, no descartan realizar nuevas manifestaciones.