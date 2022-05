Un importante aumento en cifras de vacunación contra la influenza y COVID 19 se registran en las últimas semanas en Aysén, aunque todavía hay un rezago importante en los niños y niñas entre 3 y 6 años.

Coyhaique.- Por eso los equipos de los Centros de Salud Familiar de Coyhaique se desplazan diariamente a establecimientos educacionales de primera infancia. “Estamos cubriendo jardines infantiles, como escuelas y colegios, dentro de los grupos objetivos desde los tres años hasta quinto básico y durante la semana iniciamos el repaso en los jardines, que son aquellos niños que no se vacunaron en una primera instancia del proceso. Los padres cada vez confían más en las vacunas, es un proceso seguro, donde además de protegerse a sí mismos, también protegen a sus compañeros, familia y funcionarios”, explicó Ingrid Pérez Pacheco, encargada de coordinación de vacuna escolar del Consultorio Alejandro Gutiérrez.

Cabe señalar que a los párvulos se les administra la vacuna Sinovac, dependiendo la etapa en la que se encuentren, donde también se utiliza Pfizer pediátrica en refuerzos para mayores de cinco años.

Son más de ocho millones de personas las que son parte de los grupos objetivos de la vacunación contra la influenza, de ellos sobre seis millones cuentan con su vacunación al día, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud.

“Para nosotros como red asistencial es prioritario y muy importante vacunar a los niños y niñas, ya que todavía es el grupo más rezagado en vacunación COVID 19 e influenza y por eso nuestros equipos se trasladan a los jardines infantiles, para hacer repaso de aquellos párvulos que no fueron vacunados en la primera oportunidad y aumentar la cifra de niños y niñas que cuentan con esta protección, que es muy importante sobre todo en este periodo invernal y de contingencia respiratoria”, precisó Hernán Barrientos, subdirector de gestión asistencial del SSA.

“Me parece muy bien, porque los niños se pueden desplazar, ya que uno ve que en la casa se aburren y necesitan más libertades para sacarlos más a los parques y cuando salen a jugar se les ve de mucho mejor ánimo, así que muy bien la vacunación”, acotó Ignacio Álvarez, padre y apoderado del jardín infantil Gabriela Mistral.

Este espacio de educación inicial es uno de los establecimientos más antiguos de la comuna de Coyhaique, por sus aulas han pasado miles de niños y niñas, atendidos a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. “Muy bien, muy práctico para ellos, no se asustan, están en el ambiente de su jardín y muy rápido y amables quienes la atendieron, no le dolió, ni una lágrima”, añadió Bianca Stein, cuya hijita se encuentra en el nivel medio mayor.

El cuidado a los párvulos se traduce también en una fuerte campaña de vacunación contra la influenza y el COVID 19. “Es importante mantener las vacunas, especialmente en salas cuna y el jardín para que no existan brotes, felices como funcionarios, que vengan a acompañarnos en esta campaña tan importante como son las vacunas”, acotó María Francisca Rojas, directora del jardín Gabriela Mistral, de Coyhaique.