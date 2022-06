Esta iniciativa tendrá la duración de un año y busca poder medir la eficiencia de estos vehículos en la Región de Aysén.

Coyhaique.- El jueves con menos cinco grados bajo cero en Coyhaique se lanzó oficialmente el segundo piloto de electromovilidad de taxis colectivos de la Región de Aysén.

Se trata de una alianza público privada entre la empresa Voltera, Edelaysen y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que contempla cinco vehículos eléctricos provenientes de China circulando por un año en las calles de Coyhaique y uno en la ciudad de Puerto Aysén.

Leonardo Morán Aldana, gerente zonal de Edelaysen, destacó el foco de la empresa eléctrica para participar de estas iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región de Aysén.

“Hace años que venimos en una misión de poder demostrar que la energía eléctrica puede ser una solución confiable, limpia y de precio accesible para resolver problemas que tenemos como comunidad, por ejemplo, la contaminación por la calefacción. La misión nuestra es asegurar tener energía disponible, limpia y a un precio razonable” señaló Morán.

Desde el Gobierno de Chile, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Claudia Cantero detalló que para desarrollar este hito, “hemos sorteado bastante dificultades. Desde nuestro ministerio estamos impulsando y trabajando en distintos proyectos que tiene que ver con la electromovilidad, la formulación de iniciativas que son alternativas a lo que ya tradicionalmente existe y sobre todo con las energías renovables y limpias”.

Andrés Vergara, CEO y cofundador de la empresa Voltera, entregó información sobre la eficiencia de los vehículos, donde señala que “un auto normal, anda en el orden de los 200 kilómetros al día, y eso hace que al año anden alrededor de 70 mil kilómetros. Este es un auto que con 20 mil kilómetros al año ya sale más barato. Entonces no tiene ningún sentido económico que Chile tenga autos colectivos contaminantes, que son más caros en el costo por kilómetro que no sean eléctricos. El problema es que la gente no los conoce, no tiene donde cargar, entonces la idea de este proyecto experimental es mostrar que, si se puede en Aysén, se puede en Coyhaique, se puede en todo Chile”.

Por otro lado, Carlos Gatica Villegas, alcalde de Coyhaique destacó la iniciativa proyectando a la comuna como una de las sostenibles de Chile.

“Con este proyecto más los buses eléctricos, si es que se llegasen a ejecutar, Coyhaique sería la ciudad con mayor porcentaje de población transportados con electromovilidad. Seríamos la ciudad con mayor capacidad tecnológica por habitante, y eso nos posiciona como una ciudad en vías de ser sostenible totalmente y generar soluciones en materias de electromovilidad del transporte público” señaló Gatica.

Finalmente cabe resaltar las palabras de uno de los protagonistas del lanzamiento, Isaac Ovando, conductor del vehículo eléctrico que trasladará pasajeros por primera vez en la ciudad de Puerto Aysén.

“Ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente, es súper ecológico, la gente ve que es un auto súper cómodo, amigable con el medio ambiente, ha tenido muy buena aceptación” dice Ovando, quien agrega que se caracteriza “por ser muy arriesgado en todo lo que emprendo, y estas son cosas nuevas que la gente les tiene miedo, y a mi me gusta apostar al futuro. Si funcionan en China, por qué no en la Región de Aysén, un poco más aislada, pero yo creo que están las condiciones dadas para que esto perdure en el tiempo. Este piloto va a marcar un antes y después en a región” indicó Ovando.