El hallazgo ocurrió en la ribera del río Simpson a la altura del km 18 de la ruta CH-240.

Coyhaique.- Los trabajos se mantuvieron por tres días en la zona, siendo incorporado en la tercera jornada de hoy, un can detector de personas, sumado a familiares, amigos y vecinos quienes participaron desde el primer día.

Luego de tres días de ardua búsqueda por parte de Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Aysén junto a familiares, vecinos y amigos, pasado el mediodía de hoy fue posible la ubicación en un sector de la ribera del río Simpson, del cuerpo sin vida de un ciudadano, quien era intensamente buscado en virtud de una denuncia por presunta desgracia.

El Jefe del GOPE Aysén, Capitán Claudio Troncoso indicó que junto al personal especializado se inspeccionó diversos sectores, sumado al despliegue de embarcaciones del tipo kayak para efectuar una revisión en sectores de arbustos, matorrales, raíces y troncos existentes en este tramo del río.

“Tuvimos buenos resultados de una búsqueda que se inició el 1 de junio –el mismo día que los familiares dejaron la presunta desgracia de esta persona de 70 años de edad de sexo masculino- sobre quien se desconocía su paradero desde hace diez días”, expresó el Oficial.

En virtud de los primeros antecedentes, el personal del GOPE se abocó ese mismo día a las tareas de búsqueda, “continuando el día martes -con familiares y amigos- realizando un rastreo minucioso de la zona y se trabajó sobre la base de la hipótesis que se mantenía del trayecto que podría haber hecho esta persona”.

Durante este viernes –en el tercer día de búsqueda- Carabineros del GOPE reanudó las tareas con apoyo de familiares y amigos, sumando igualmente a “Denver”, un can especializado en la búsqueda de personas, además de ciudadanos a bordo de caballares para abarcar la zona establecida de trabajo, obteniendo como resultado el hallazgo de esta persona al costado del río Simpson, a la altura del km 18 de la ruta CH-240 entre Coyhaique y Puerto Aysén.

“Estamos gratos de haber cumplido el objetivo, de darle tranquilidad a la familia que estaba angustiada, que no sabía el paradero de esta persona y, con la labor realizada por Carabineros, le damos tranquilidad a sus familiares quienes se encuentran bastante satisfechos por nuestra labor y muy agradecidos de haber entregado el mayor de los esfuerzos en esta búsqueda”, señaló el Capitán Troncoso.

Los antecedentes sobre el resultado de la búsqueda, fueron informados a la Fiscalía siendo entregado el cuerpo a la Brigada de Homicidios de la PDI con la finalidad de efectuar el examen externo policial del cadáver y establecer si existe o no intervención de terceras personas en este lamentable hecho.