Las dependencias fueron facilitadas por el Vicariato de Aysén, en Ex Salón Juan XXIII y su funcionamiento será de 24 horas.

Coyhaique.- Una visita al nuevo “Albergue Protege” que entrará en funcionamiento el miércoles 8 de junio, realizó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, junto al coordinador del Área Social, Claudio Venegas; quienes recorrieron el recinto en compañía de la profesional del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social (CIDETS), institución a cargo del nuevo albergue.

Esta iniciativa se suma a los dispositivos ya existentes para personas en Situación de Calle, y que funcionará por 180 días en la comuna de Coyhaique, se ejecutará vía convenio de transferencia de recursos de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Aysén, por un monto de $86.000.000, tendrá un cupo para 20 personas y funcionará las 24 horas del día, de lunes a domingo.

De acuerdo Registro Social para Personas en situación de calle, de abril de 2022; 157 personas en la región, se encuentran en esta condición, 4 de ellas son mujeres. En este sentido, Karina Acevedo explicó el trabajo que está realizando el Ministerio en la región, el que incluye el programa Calle, el cual es ejecutado por el Hogar de Cristo, en las comunas de Coyhaique y de Aysén; además el programa Noche Digna que tiene dos componentes: el Plan Invierno y los Centros Temporales para la Superación y ahora el “Albergue Protege”, que tiene por objetivo evitar la mortalidad en época invernal y en condiciones ambientales adversas.

Según detalló la titular de Desarrollo Social en Aysén, “este albergue es un tremendo logro para la región de Aysén, para las gestiones de la seremía, para los profesionales, que han estado a cargo, es un convenio además que nos colabora el Vicariato con mucho entusiasmo y compromiso. El Obispo nos ha facilitado este espacio para que se instale la fundación y podamos tener acá un albergue distinto a lo que teníamos; con la misma calidad, con 20 camas disponibles, con el espacio de baño, cocina, de primera calidad. Con personas especializadas que llevan años trabajando en esta materia, y que, sin duda, nos van a dejar experiencia en conocimiento y capacidad instalada, así que estamos muy contentos de poder dar respuesta a una demanda ciudadana que no es vista por la comunidad todos los días, que sin embargo requiere la colaboración de nosotros como sociedad y como Estado”.

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social (CIDETS) encargado del Albergue Protege, cuenta con experiencia de más de 15 años de trabajo con personas en situación de vulnerabilidad y 10 años con personas en Situación de Calle; en las regiones: Metropolitana, Valparaíso y O´Higgins. En el albergue trabajarán 13 personas entre monitores, técnicos, profesionales, personal de aseo y manipuladora de alimentos, al servicio de quienes ahí se hospeden, de lunes a domingo.

En tanto, la Coordinadora del Albergue, Betsabé Cáceres, de profesión Trabajadora Social, se refirió a la próxima apertura del recinto e invitó a las personas que se encuentren en Situación de Calle que se acerquen al ex salón Juan XXII, ubicado en Monreal N°466. “Hoy día estamos en convenio con la Seremía de desarrollo Social y familia, hemos generado este convenio para instalar este albergue para 20 personas, es un albergue de 24 horas. Esperamos entregar todos los servicios de alimentación, de ducha, de vestimenta, de habitación, de cama, para que las personas puedan dormir en un espacio seguro, calefaccionado. Atendidos por un equipo multidisciplinario, que busca realizar un apoyo psicosocial a las personas, no es solo servicio de hotelería, por así decirlo, sino también de apoyo psicosocial, tener espacios para colaborar en el espacio de ocio, avanzar a la inclusión a superar la situación de calle”, manifestó Cáceres.

Karina Acevedo, reiteró su agradecimiento al Vicariato de Aysén y en especial al Obispo Luis Infanti de la Mora por facilitar el recinto ex salón Juan XXII para que durante 180 días funcione como “Albergue Protege” para las personas en situación de Calle.