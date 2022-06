Buena participación tuvo el encuentro de carácter tripartito que se desarrolló en Coyhaique.

Coyhaique.- Al encabezar el Diálogo por Pensiones Dignas en la Región de Aysén, el Delegado Presidencial de la Región de Aysén, Rodrigo Araya, sostuvo que “la seguridad social en Chile necesita un cambio, necesita una transformación, y hace mucho tiempo que eso está claro. Está sobre la mesa”.

“Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es fundamental lograr consensos, establecer conversaciones con la ciudadanía en temas como los que estamos discutiendo hoy día”, complementó sobre el proceso de diálogos que impulsa el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los que entregarán insumos y una base de legitimidad social al proyecto de reforma del sistema de pensiones que se ingresará en agosto al Congreso.

En ese sentido, valoró la realización de los encuentros de participación tripartita del Gobierno, trabajadores y empleadores, estos últimos representados a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), respectivamente. “Para nuestro Gobierno y nuestro Presidente Gabriel Boric, el sistema de seguridad social es trascendental. Estos diálogos son, justamente, el paso para poner los principios de este sistema de seguridad social en la discusión, es fundamental que los distintos sectores formen un diálogo tripartito y esperamos que la propuesta que va a llevar el legislativo en agosto estén contenidos los puntos que se han podido consensuar a través de todos los diálogos que se han hecho en nuestro país”, manifestó.

En el encuentro también dieron palabras de inicio el presidente de la CUT provincial Coyhaique, Mauricio Muñoz, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Daissy Mondelo, representante de la CPC, cerrando la actividad el Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Aysén, Rodrigo Díaz.

Éste último destacó el espacio de escucha y respeto que existió en la sesión del Diálogo por las Pensiones, “(valoro) Que logremos escucharnos, dialogar, escuchar los puntos en los que estamos de acuerdo, pero también dónde no, y que eso se refleje con tolerancia y con respeto, como hemos visto. Instancias como éstas son muy buenas, ojalá se repliquen, trabajando de esta manera, haciendo carne lo que dice nuestro Presidente Boric, de escuchar a la gente, aquí todo va a quedar plasmado, escuchando a la gente de la Región de Aysén y yo me voy feliz con eso”.

Participantes

En el Diálogo Social de la Región de Aysén participaron 43 personas que se distribuyeron en 6 mesas de trabajo quienes durante la mañana abordaron diversas aristas de las pensiones, entre ellas, los principios del sistema de seguridad social: Universalidad, Solidaridad, Igualdad, Participación, Suficiencia y Sostenibilidad, plasmando en un documento su opinión personal y luego trabajando en forma grupal.

El presidente de la CUT, Mauricio Muñoz, apreció esta instancia tripartita, “Sentimos que estas conversaciones, donde está el empresariado, el Gobierno y estamos trabajadores -estos diálogos que se están haciendo en todo el país-, son la herramienta precisa para mejorar las condiciones de los trabajadores en materia de pensiones. Es por eso que es tan importante hablar con sinceridad y decir la verdad, en el sentido de que estamos con complicaciones en las pensiones. Se nos dijo en el año 80, 81 que las pensiones iban a tener una rentabilidad de reemplazo de un 80% y eso en la actualidad no es así”.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Coyhaique, Claudio Sanhueza, hizo hincapié en la importancia de conversar sobre las pensiones, “Tratar de conversar mirando hacia adelante, es buscar aquellos puntos de unión, que permitan contar con un mejor sistema de pensiones, es algo muy importante para cada uno de nosotros. En este sentido, todos los que participan tienen que ser parte de la responsabilidad de buscar una mejor solución, así es que contentos y agradecidos por la invitación, que ha tenido buena convocatoria y participación activa”.

Otra de las asistentes fue Eva Navarro, trabajadora de una empresa pesquera de Puerto Chacabuco, quien recalcó la importancia de tener información, “El diálogo muy participativo, al menos la mesa que me tocó, bastante participativo, enriquecedor en el sentido que a veces hay cosas que una desconoce y con esto vamos quedando claritos en la información. Hay cosas que una conoce y debe aportarlo como conocimiento y también para ver como trabajadores lo que desconocemos muchas veces. Este diálogo sirve para todo eso, para que aprendamos y para que podamos aprender algo. Fueron muy discutidos los puntos, muy buenas también las preguntas, no se llegó a muchos acuerdos, tenemos bastante diversidad de opiniones, que eso es bueno también porque así una se va enriqueciendo. En los temas no todos opinamos de la misma manera, pero lo bueno es que quedó plasmado ahí, cada idea, de cada uno de nosotros”.

En tanto Yasmina Molina, representante de una empresa gráfica de Coyhaique, manifestó “Me pareció una excelente iniciativa porque la verdad es que existen pocas instancias donde los tres ejes nos veamos cara a acara y podamos compartir experiencias y vivencias, y sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo, de tantos cambios y tantas cosas importantes que se nos vienen como país. Ha sido muy interesante el escuchar otras opiniones, otras visiones y también aprender porque en el cuestionario de repente hay que poner “no sé”, porque una no sabe todas las cosas. Así que me pareció una excelente iniciativa y agradezco que me hayan invitado”.

Las organizaciones que no eran parte de la estructura tripartita (trabajadores, empleadores y Gobierno), pudieron conversar con el Seremi Rodrigo Díaz y con un profesional del equipo de la Subsecretaría de Previsión Social, mediante un espacio denominado Consultas Técnicas. En este caso, asistieron representantes de organizaciones de adultos mayores, del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), Mesa de Mujeres Rurales, pensionados, entre otros.

En este caso, la dirigenta de adultos mayores de Valle Simpson y Coyhaique, Elsa Abarzúa, agradeció el espacio de ser escuchados en sus demandas y visiones, “Yo estoy súper agradecida del Gobierno que nos haya invitado a este encuentro ciudadano por las Pensiones Dignas. Yo creo que era lo que se necesitábamos porque todo se hacía entre cuatro paredes y que por fin ahora nos tomen en cuenta para dar opiniones sobre nuestras pensiones, se le va a agradecer por siempre por toda la gente que está participando aquí. Para mí fue súper bueno, tenía muchas inquietudes que yo escucho de los adultos mayores, de mis colegas jubilados del Servicio de Salud, y pude planteárselas al seremi y creo que fui muy escuchada y espero en Dios que este encuentro que para la Región de Aysén es muy importante, salgan cosas buenas”.

Para conocer más sobre la metodología y cronograma del diálogo por las pensiones, se puede visitar el sitio web www.pensionesparachile.cl donde además en los próximos días habrán imágenes de esta iniciativa en la Región de Aysén. Cabe consignar que el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, sistematizará ambas instancias ya que todo fue grabado y se entregarán los resultados en las próximas semanas.