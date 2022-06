Se trató de un concurso de artes plásticas denominado “una amiga desde 1962”, donde Iván Cárdenas Quijada se quedó con el segundo lugar, destacando el esfuerzo y el trabajo de la mujer de la Patagonia.

Villa la Tapera.- El Museo y Centro Cultural de Carabineros, organizó el primer concurso de artes plásticas “una amiga desde 1962”, el primer lugar se lo llevó Monserrat Salgado Migone de Curacaví, mientras que el segundo lugar lo ganó un niño de la región de Aysén, de la comuna de la comuna de Lago Verde, específicamente de la localidad de Villa La Tapera, Iván Cárdenas Quijada.

“Lo que me motivó y me inspiró fue la oportunidad de reconocer el trabajo de las mujeres de la Patagonia. Cada día veo a mi madre, a las mujeres de mi pueblo hacer su mayor esfuerzo, para que ellas y toda su familia y sus hijos tengan una mejor vida, ellas fueron mi mayor inspiración”, comentó Iván.

El niño de la localidad de Villa La Tapera, agregó que, “este trabajo se lo dedico a todas las mujeres que fueron parte de mi vida, a las tías de mi jardín, a mis profesoras, a mis abuelitas y a la mujer más especial, a mi madre. También a los niños les diría que persigan sus sueños y que solamente tienen que ser perseverantes”.

En tanto la madre de Iván, Roxana Quijada, señalo que, “la oportunidad de reconocer, siempre nos hace crecer como personas y como sociedad. El trabajo que realizan las mujeres en la institución de Carabineros de Chile, es digno de reconocer, ya que, no debemos olvidar que ellas son madres, hijas, tías y también trabajadoras, así es que, no es un rol fácil. Mi hijo realizó su trabajo inspirado en las mujeres de nuestra localidad de Villa La Tapera, ya que, no es fácil vivir en un lugar tan aislado y extremo como la región de Aysén. Así es que, yo como madre orgullosa, con toda la disponibilidad de seguirlo apoyando en todas las metas que él se proponga”.

La profesora de Iván, Verónica Cadagan, quiso felicitar al estudiante de la escuela de Tapera. “A mi querido estudiante, muchas felicitaciones por el esfuerzo, el compromiso, la dedicación, que le puso a tan bella obra que realizó en honor de las mujeres Carabineras. Así es que, felicitaciones a Iván, a su familia, a su escuela y a la comunidad, por tenerlo entre nosotros”.

El tercer lugar del concurso lo obtuvo, Joaquín San Martin Aguayo de Hualpén, mientras que la mención honrosa fue para, Cristóbal Arce Segura de Lonquimay.