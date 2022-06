Los profesionales llegaron a Aysén gracias a la Etapa de Destinación y Formación del Concurso de Ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud (CONISS), que les brinda a los profesionales un mejor puntaje para postular a sus posteriores especializaciones.

Aysén.- Ocho nuevos profesionales, siete médicas y médicos y una odontóloga, se sumarán a partir de esta semana al sistema de Atención Primaria (APS) de la región de Aysén, tras escoger diversas plazas rurales en su Etapa de Destinación y Formación (EDF), contemplada en el Concurso Nacional de Ingreso al Sistema de Servicio de Salud (CONISS).

Con esto se avanza en uno de los objetivos del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es fortalecer la salud territorial priorizando las acciones de prevención, promoción y atención, entendiendo que la APS es el primer punto de contacto y articulador del sistema de salud.

La Doctora Paulina Oyarce Contreras, es una de las médicas que se sumará al equipo del Servicio de Salud Aysén, específicamente en Villa O’Higgins. “Conozco solo por fotos, siempre me ha llamado la atención mucho la Región de Aysén y la verdad es que lo escogí, porque me gusta mucho la ruralidad. Lo que no conozco es la cultura patagona, eso me tiene con un poco de incertidumbre, pero con todas las ganas de aportar a toda la comunidad”, señaló.

Durante los próximos años las y los profesionales en Etapa de Destinación y Formación generarán un estrecho vínculo con las comunidades a las que pertenecen las Postas de Salud Rural que seleccionaron cumpliendo diversas funciones de atención, prevención y educación.

“Elegí la plaza de la Posta de Salud Rural de Caleta Andrade, es mi primera vez por estos lados y estoy encantando del lugar, es espectacular. Espero que sea una gran experiencia y poder ayudar lo más que pueda a la comunidad”, indicó el Dr. Francisco Requena, médico egresado de la Universidad Austral de Chile.

La única dentista del grupo de profesionales, escogió la Posta de Salud Rural de Caleta Tortel para su desempeño profesional durante los próximos años y se mostró expectante y con muchas ganas de ser un aporte para la comunidad tortelina.

“No conocía la región, es una sorpresa llegar y conocer Caleta Tortel, conocía solo por fotos, sé que son poquitos habitantes y que hay muchos problemas de conectividad, así que la Posta es un gran apoyo para la comunidad”, expresó Camila Paredes Toledo, odontóloga de la Universidad de Valparaíso.

Las y los profesionales participaron este lunes y martes de una jornada de inducción, desarrollada en el Museo Regional de Aysén, donde recibieron la bienvenida de las autoridades del sector.

La Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve, destacó que “es una gran gestión del Director, es un gran trabajo que él ha levantado para poder ver dónde se posicionan los profesionales y que por supuesto es una gran oportunidad para fortalecer todo lo que tiene que ver con APS, el modelo de Salud Familiar y Comunitaria y tener un acceso más oportuno a la salud”

“Ellos en los próximos días ya deberían estar en sus localidades, tenemos comunidades con altos requerimientos y con estos profesionales esperamos poder enseñar a las vecinas y vecinos a realizar este programa de Salud Familiar y este médico de cabecera que estará en cada una de las comunidades”, agregó tras la recepción el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos.

Las doctoras, doctores y dentista, durante su Etapa de Destinación y Formación, contarán con el apoyo de toda la Red Asistencial Regional para que logren cumplir sus objetivos.

“Tenemos importantes falencias de salud en las comunidades más alejadas y estos profesionales que vienen de universidades con un profundo sentido público se van a desplegar en comunas como Melinka, Villa O’Higgins e Islas Huichas que para nosotros son sectores prioritarios. Les deseamos el mayor de los éxitos y contarán con todo nuestro apoyo” indicó el Subdirector de Gestión Asistencial, Hernán Barrientos.

El período de destinación durará entre 3 y 6 años y beneficiará este 2022 a Melinka, CESFAM La Junta, Caleta Andrade, Mañihuales, Cerro Castillo, Caleta Tortel y Villa O’Higgins.