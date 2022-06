Un total de 20.765 dosis entre clorhidrato de cocaína, marihuana elaborada y ketamina, además de 127 plantas de cannabis sativa fueron decomisadas en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tarea que fue apoyada por los canes Dala y Gazú, ejemplares que jugaron un rol fundamental en 25 procedimientos antidrogas.

Aysén.- El combate al tráfico de drogas, es uno de los delitos que por años ha concentrado los esfuerzos por parte de Carabineros de Chile a través de la Sección OS-7 en coordinación con la Fiscalía, con la finalidad de desbaratar organizaciones criminales vinculadas a esta materia que sanciona la Ley 20.000, recuperar espacios y lugares públicos, a lo cual se suma -a lo largo de los años- diversas campañas orientadas a frenar el consumo de sustancias prohibidas que tanto daño generan en las personas y niños de nuestra sociedad.

La modernización y los cambios tecnológicos han obligado a Carabineros a mantener una permanente actualización, emplear nuevas técnicas investigativas y la incorporación de canes especializados en su detección, sumado a establecer modus operandi, rutas, modos de ocultamientos, entre otras materias relacionadas con la investigación criminal de este delito.

La Sección OS-7 hoy en día, mantiene un amplio despliegue de personal especializado, efectuando controles en los diversos puntos de acceso a la región, con la finalidad de prevenir la internación de sustancias prohibidas al territorio, iniciar las investigaciones, detener a los responsables y derivar los antecedentes a los Tribunales de Justicia.

Decomisos

En una reunión de trabajo junto al Coordinador Regional de Seguridad Pública, Cristóbal Barceló Veas; el Jefe de la Sección OS-7 de Carabineros Aysén, Capitán Emiliano Gutiérrez, indicó que en lo que va transcurrido del primer semestre del año 2022, esta unidad especializada en coordinación con la Fiscalía, ha decomisado y sacado de circulación un total de 7.747 dosis de clorhidrato de cocaína; 12.973 dosis de marihuana elaborada y 45 dosis de ketamina, tipos de drogas que en conjunto representan un avalúo de $175.331.979.

Asimismo, el personal especializado en este periodo decomisó 127 plantas de cannabis sativa, 100 unidades de hongos alucinógenos y 119 fármacos controlados.

Como resultado del trabajo investigativo desarrollado por el personal de esta unidad especializada –según detalló el Capitán Emiliano Gutiérrez- 71 personas resultaron detenidas por infracción a la Ley de Drogas N°. 20.000, de los cuales 23 son por el delito de tráfico, 22 por microtráfico, 18 por porte/consumo y 8 por cultivo.

“Nuestro personal OS-7 se encuentra desplegado a lo largo del territorio, efectuando servicios en los puntos de ingreso a la región en coordinación con la Armada de Chile, Aduanas y Aeropuerto, desarrollando un trabajo incansable y comprometido con la seguridad de los habitantes de nuestro territorio, haciendo prevención y desarrollando labor operativa, como parte de la lucha contra este flagelo y, que nos permita sacar la droga y el microtráfico de nuestros barrios, esfuerzo en el que como Carabineros de Chile, no claudicaremos jamás”, indicó el Capitán Emiliano Gutiérrez.

Durante este periodo, la Sección OS-7 diligenció 6 órdenes judiciales con igual número de detenidos entre estas, materializando -en coordinación con la Fiscalía- 34 ingresos y registros a inmuebles, siendo los antecedentes puestos en conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Labor canes

Al trabajo desplegado por el personal de esta unidad especializada, se suma el valioso y fundamental apoyo de los canes Dala y Gazú, ejemplares especializados en la detección de diversos tipos de drogas, los cuales han tenido una participación en 25 procedimientos, con exitosos resultados, contribuyendo a sacar droga de circulación y evitando que esta llegue a potenciales consumidores y, continuar haciendo de Aysén, una de las regiones más seguras del país.

Por su parte el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Cristóbal Barceló Veas, tras conocer los resultados, resaltó la labor de esta sección durante el transcurso del presente año e instó a la comunidad a denunciar de manera oportuna los delitos.

“Agradecemos el exitoso trabajo que ha efectuado el OS-7 en la región principalmente durante este primer semestre del año 2022. Es un trabajo muy profesional y dedicado y, en particular también gracias a su brigada canina como es Dala y Gazú. Este trabajo profesional no sería cien por ciento efectivo si no fuese por el componente de la comunidad, en ese sentido es fundamental que nuestros ciudadanos y vecinos hagan las denuncias, que sean capaces de entregar la información que ellos puedan detectar acerca de los delitos que puedan presenciar. Para eso desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hemos habilitado y tenemos disponible el fono Denuncia Seguro que es el 600 400 0101 y que permite que la comunidad haga sus denuncias de manera cien por ciento anónima y resguardando su integridad”, indicó la autoridad.

En este mismo sentido, el Jefe del OS-7 de Carabineros Aysén, capitán Emiliano Gutiérrez, reforzó el llamado a la comunidad a denunciar de manera oportuna materias relacionadas con esta temática y hacer entrega de dicha información a través del fono drogas 135, teléfono gratuito de Carabineros de Chile, el cual es atendido por agentes especializados del OS-7, quienes durante las 24 horas del día recibirán sus denuncias de forma absolutamente reservada y anónima.