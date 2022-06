En caso de consultas médicas, se reitera importancia de acudir al Centro de Salud Familiar (CESFAM) Alejandro Gutiérrez y el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del CESFAM Víctor Domingo Silva, para así no colapsar la unidad de Urgencias del Hospital Regional; además de mantener uso de mascarilla y completar esquemas de vacunación por COVID-19 e Influenza.

Coyhaique.- Hasta el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Alejandro Gutiérrez, se trasladaron autoridades regionales encabezadas por el Delegado Presidencial Rodrigo Araya, quien junto a autoridades de salud, reforzaron las acciones preventivas con miras a la llegada del invierno y las enfermedades asociadas a las bajas temperaturas, como los cuadros respiratorios que afectan principalmente a niños y adultos mayores.

El Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, abordó parte de los objetivos de este Plan de Contingencia Invernal. “En este plan están todas las actividades que se están desarrollando en la red asistencial para poder atender adecuadamente a las familias, desde los niños a los adultos mayores, quienes en estas fechas de invierno están más expuestos a la circulación de varios virus, no solamente el COVID, sino que tenemos mucha casuística de virus Influenza, virus Parainfluenza, estamos en una situación de invierno donde aumentan la incidencia de estos casos, por lo tanto, estamos reforzando las indicaciones para que se cuiden, y en los días de emergencia utilicen la mascarilla, mantengan medidas de higiene como el lavado de manos y acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria”.

En este contexto, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, hizo extensivo el llamado a mantener medidas preventivas de autocuidado. “El uso de la mascarilla en episodios críticos, en ambientes abiertos, es una recomendación desde Salud Pública que tiene un impacto favorable para evitar la complejización de los cuadros de base. También debo ser enfática en que desde el nivel central y del Gobierno, el llamado es claro para poder avanzar en coberturas de vacunación, hoy respecto de vacunación influenza aún no llegamos a una cobertura ideal, tenemos bajas coberturas en embarazadas y adultos mayores que son un sector de la población vulnerable. Todos estos son factores de riesgo que se van potenciando frente a una situación de contingencia invernal, donde el llamado también es hacer uso responsable de nuestra red asistencial”.

Frente al uso de la red de salud, fue el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, quien abordó la situación de los centros de la red asistencial de salud. “La red asistencial se está preparando en cada uno de los puntos de la región, donde hay un dispositivo, existe una coordinación semanal. Hay recursos de la contingencia invernal para tener este apoyo en esta situación compleja que se avecina. En los últimos días hay una gran alza de asistencias, en ese sentido destacar que el 80% de ellas son C4 o C5, es decir, personas leves y por eso se demora la atención, porque se priorizan casos complejos. Hemos tenido la estrategia de potenciar los SAPU, que cuenta con dos médicos desde las 18:00 horas adelante, estamos pensando en fortalecer también el CESFAM y SAPU Víctor Domingo Silva para tener mayor cantidad de atenciones médicas, y descongestionar el hospital regional,” puntualizó.

Asimismo, el Seremi de Medio Ambiente, Julián Cárdenas, entregó recomendaciones a la comunidad frente a los episodios críticos por calidad del aire que se han producido en la capital regional. “A las y los vecinos de Coyhaique les recuerdo que este invierno ha sido particularmente adverso, con poca ventilación y muy bajas temperaturas, por lo cual ya hemos constatado 25 episodios críticos en lo que va del año, por lo mismo, es importante reforzar las medidas del Plan de Descontaminación Atmosférica de nuestra ciudad, tales como preferir, en la medida de lo posible, combustibles distintos a la leña para calefaccionarse, y si van a utilizar leña, recordar que esta debe ser seca, mantener el tiraje lo más abierto posible, realizar una limpieza de caños con la mayor frecuencia que puedan, hacer ventilación de las viviendas al menos una vez al día, y en el caso de realizar actividades físicas, que estas sean de baja intensidad, juntas y juntos, descontaminamos nuestra región”.

Finalmente, cabe mencionar que todas las autoridades recalcaron la importancia de reforzar la vacunación contra el COVID-19 e Influenza especialmente en los grupos de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. En el caso de Coyhaique, el punto de vacunación masivo es el auditorio del MOP (lunes a viernes, 09:30 a 16:00hrs); y en Puerto Aysén, la Casa de la Cultura (lunes a jueves de 09:30 a 12:00hrs. // 14:30 a 16hrs. // viernes en horario de 09:30 a 12:00hrs.)