Durante la última semana ha quedado de manifiesto un aumento en la demanda por atenciones de urgencia, principalmente de pacientes pediátricos con sintomatología leve, aumentando los tiempos de espera en el Hospital Regional Coyhaique (HRC).

Coyhaique.- Hasta 200 pacientes diarios han debido atender las y los médicos de la urgencia pediátrica del Hospital Regional Coyhaique, durante la última semana. Aumento de demanda principalmente vinculado a la circulación de virus respiratorios.

El servicio de urgencia diferenciado, fue creado en el 2020 principalmente para evitar el contacto de niños y niñas con pacientes adultos contagiados con COVID-19, y fue pensado para permitir la atención de aproximadamente 30 pacientes al día.

“La mayoría de las consultas corresponde a casos leves, en general estamos presentando demoras de 3,5 horas, menos que los tiempos en otras regiones del país, pero corresponde a casos leves entonces el llamado a la población es que eviten consultar a Urgencias cuando tienen síntomas leves o evitar consultar a urgencias cuando vienen en búsqueda de un certificado o una indicación de alta”, señaló el Doctor Iván Lemus, Jefe de Pediatría y de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional Coyhaique.

Los tiempos de espera prolongados y la acumulación de niños con sintomatología respiratoria, podría convertir a Urgencias del Hospital en un foco de contagio de otras enfermedades para pacientes que no requerían una atención de emergencia.

Según explica el Doctor Lemus “es riesgoso, porque se acumulan muchos niños con síntomas respiratorios en un espacio pequeño y ellos pueden contagiarse entre sí. No nos olvidemos que aún estamos en pandemia por COVID-19 y en este momento estamos empezando con el aumento de Virus Respiratorio Sincicial (VRS), que puede ser muy grave en algunos casos”.

“Además, tenemos una situación especial que los “niños pandémicos” no han sido expuesto a virus antes, entonces estos chiquititos no tienen la memoria inmunológica que hace que tengan defensas, entonces tenemos niños de 3 y 4 años que probablemente van a ser contagiados y no lo van a pasar bien”, agregó el Jefe de Pediatría del Hospital Regional Coyhaique, Dr. Iván Lemus.

En este escenario, el llamado es preferir, en caso de sintomatología respiratoria leve, los otros centros de la Red Asistencial que pueden dar respuesta a estos casos, como por ejemplo el SAPU del CESFAM Alejandro Gutiérrez.

“El SAPU tiene el fin de descongestionar nuestra Urgencia en el Hospital, este centro asistencial atiende a pacientes que no son una urgencia vital, pero sí que podemos hacer una atención diferida. Contamos con recurso humano médico, de enfermería, TENS, para brindar un soporte y atención a nuestra comunidad”, explicó el Dr. José Luis Toledo, Director del CESFAM Alejandro Gutiérrez.

Otra de las recomendaciones entregadas por los profesionales de salud es continuar con las rutinas de prevención aprendidas durante los primeros dos años de pandemia, como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel, la utilización de mascarillas y acceder a las campañas de vacunación contra el COVID-19 e Influenza.

“Las vacunas son el elemento principal de defensa que tenemos para nuestros hijos de algunos virus como la influenza o el mismo COVID-19, es la principal defensa y herramienta para evitarlo, así que los que tienen la edad para vacunarse el llamado es a que lo hagan. Una influenza no es banal, puede provocar una infección grave, incluso la muerte de un niño” agregó el Doctor Iván Lemus, Jefe de Pediatría y de Urgencia Pediátrica del Hospital Regional Coyhaique.

Los calendarios de vacunación y los locales disponibles en toda la Región de Aysén, pueden ser revisados en las redes sociales del Servicio de Salud y en la página web saludaysen.cl.