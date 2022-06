La Consejera Regional, Paulina Hernández afirmó que, existe hoy “la necesidad, la urgencia, la emergencia en conectividad en nuestro lago General Carrera”

Chile Chico.- Son alrededor de tres años que la comunidad de Chile Chico y todos quienes viven en la cuenca del lago General Carrera, han debido soportar los serios problemas de conectividad a raíz de los constantes desperfectos que sufren las barcazas que los trasladan desde la ciudad del sol hacia Puerto Ibáñez.

Mientras la mayor embarcación, la Tehuelche, sigue a la espera de una mantención adecuada, una barcaza con más de 50 años de funcionamiento, la Pilchero, se ha llevado gran parte del trabajo, presentando también algunos inconvenientes. Es así que, aparece la Chelenco como refuerzo para mantener la conectividad.

Lamentablemente esta última nave, también habría presentado algunos problemas, según autoridades de Gobierno, solo en la rampa de acceso, sin embargo, existiría información de que la Chelenco, habría presentado problemas en el zarpe, durante la navegación y poco antes de llegar a destino, en viaje Chile Chico – Ibáñez.

“La embarcación habría presentado fallas desde el momento de zarpar en Chile Chico, según lo que nos informaron algunos pasajeros, navegando con un solo motor. Algo un poco extraño, ya que, no se había notificado con anterioridad algún desperfecto al interior de la nave. Sin embargo, es importante recalcar y que lo he hecho saber también, tanto a la delegación, a la gobernadora regional, a las distintas autoridades, inclusive con el Ministro de Transportes, con quien tuve la posibilidad de reunirme a principios del mes de abril. Recalcando la necesidad, la urgencia, la emergencia en conectividad que tenemos en nuestro lago General Carrera, y se va a cumplir un año en que nos quedamos sin la principal embarcación navegando en el lago”, señaló la Consejera Regional, Paulina Hernández.

Hernández, agregó que, la gran molestia de la ciudadanía es que, a pesar de los serios problemas de conectividad, siga siendo la empresa Somarco, la que se encuentra a cargo de realizar estas labores. “Hace unos meses atrás tuvimos la visita del Subsecretario de Transportes, nos tenía contentos, por una parte, porque se notificaba que teníamos el presupuesto asegurado para el contrato de un año para ambas embarcaciones, que funcionen el lago General Carrera, tanto la Pilchero como la Chelenco. Lo que llamó profundamente la atención y que no fue del gusto de toda la comunidad, es que, este contrato estuviese asociado a la empresa Somarco”.

La Consejera Regional, Paulina Hernández, quiso también dejar en claro que, al suceder el más reciente problema, en este caso con la barcaza Chelenco, tuvo una oportuna respuesta desde la Delegación Presidencial Provincial de General Carrera. “Cuando supimos de este desperfecto que presentó la barcaza Chelenco, me comuniqué rápidamente con la jefa de gabinete de la delegación provincial de General Carrera, a quien le agradezco la atención, a quien le agradezco la celeridad para poder responder al requerimiento. Se hizo la solicitud tajantemente de que, cuando la barcaza Chelenco presente inconvenientes en la navegación, pueda zarpar y asegurarse el zarpe de la barcaza Pilchero, como corresponde.

“Se trata de un tema de seguridad ciudadana, se trata de un tema de dignidad humana, a la vida humana, se trata de un tema de respeto”.

Paulina Hernández, cree que es importante que las autoridades sectoriales y de gobierno reaccionen oportunamente ante estos serios problemas de conectividad. “Hacer el llamado a las autoridades regionales, seremis, directores, a quienes les corresponda, levantar el proyecto para una nueva barcaza en el lago General Carrera. Es de suma urgencia, es algo que necesitamos de manera inmediata, porque no solamente tiene relación con el turismo, porque no solamente tiene que considerarse el acercarnos a la capital regional, sino que además se trata de un tema de seguridad ciudadana, se trata de un tema de dignidad humana, a la vida humana, se trata de un tema de respeto. Porque hoy vimos como adultos mayores, niños, mujeres bajaban de la barcaza Chelenco por un costado de la embarcación, en una escalera, porque la rampa tampoco funcionó”.

La Consejera Regional de la Provincia General Carrera, insistió en uqe las autoridades deben reaccionar ahora, ante estos graves problemas de conectividad, enfatizando que, “necesitamos el trabajo urgente, inmediato, rápido, eficiente y eficaz. Dentro del Gobierno Regional tenemos toda la disponibilidad para poder apoyar en el presupuesto, quizás conseguirlo y así lo ha manifestado también la Gobernadora Regional, está la disponibilidad, lo que hoy necesitamos es la iniciativa para que esto efectivamente se pueda concretar”, sentenció Paulina Hernández.