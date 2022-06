Se inauguró uno de los dispositivos claves durante el invierno para las personas que viven en la vía pública, que se une al trabajo habitual de las hospederías de la capital regional y Puerto Aysén, más la Ruta Calle. Este año, además, se suma una asistencia médica para cubrir las necesidades de los usuarios. Ambas alternativas buscan levantar un sistema integrado para evitar de los riesgos de salud y la mortalidad debido a las bajas temperaturas.

Coyhaique.- La Región de Aysén se caracteriza por sus condiciones climáticas extremas y en ese contexto vivir en situación de calle no es seguro para quienes, por uno u otro motivo, desarrollan su vida sin un techo que los cobije. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se lleva adelante el Plan Protege Calle, que entrega un servicio de protección para las personas que viven en la vía pública, proporcionándoles servicio de alojamiento, alimentación, higiene y abrigo, más una ruta médica que permitirá atenciones en el alberge y en puntos de calle.

De esta forma, se inauguró el Alberge Protege Calle de Coyhaique que estará operativo por 180 días con 20 cupos diarios y cuya inversión alcanza los 86 millones de pesos. A cargo de dispositivo estará en Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico ONG CIDETS, organización con experiencia en situación de calle en la Región de Valparaíso y Metropolitana.

“Para nuestro Gobierno, del Presidente Gabriel Boric, es evidente entregar a todos los ciudadanos una vida digna, adecuada, justamente en estas fechas de invierno donde algunos lo pueden pasar muy mal. El instalar alberges como éste es uno de los objetivos. Yo quisiera destacar la interacción entre las distintas instituciones: Carabineros, Hogar de Cristo, Municipalidad, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y el Servicio de Salud, que es también el como miramos desde el Gobierno la importancia de relacionar las instituciones públicas. Tienen que coordinarse, trabajar en conjunto justamente para beneficiar a los ciudadanos como ustedes que están aquí.”, explicó el Delegado Presidencial Regional Rodrigo Araya Morales, que encabezó la inauguración.

“Estamos en un punto distinto de como se ha trabajado en otros años. La propuesta que nos ha hecho el Presidente es trabajar directamente con la comunidad, acercar el territorio, sentir lo que pasa en las bases, poder conocer y dar una respuesta real, oportuna y concreta. Esto es un hito para Coyhaique y la Región de Aysén, que una organización del prestigio como Cidets esté acá. Es importante que como sociedad vayamos creciendo y apoyándonos, aprovechando los instrumentos que nos entrega hoy el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para tener este alberge”, detalló la titular regional de la cartera Karina Acevedo Auad.

Para Betsabe Cáceres de Cidets, “el trabajo con personas en situación de calle lo venimos desarrollando hace muchos años. Nos vinimos de la Región Metropolitana a instalarnos acá y tenemos un tremendo equipo, que estamos todos muy motivados de estar con los ‘chiquillos’, que sabemos que no son fáciles y ellos también lo saben, pero es un lindo desafío”.

Por su parte, el Director del Servicio de Salud Gabriel Burgos, hizo hincapié en que “nosotros tenemos la responsabilidad de tener una mejor salud para todas las personas y, poder hacer este convenio, con esta gran labor que se está haciendo acá, permitirá entregar atenciones de salud en este lugar y en la ruta de calle”, que es una de las innovaciones en la materia para este 2022.

¿Qué es una Persona en Situación de Calle (PSC)?

“Personas y/o familias, que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función (no incluye campamentos). Asimismo, aquellas persona que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle, reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial”

La atención en calle es definida como un conjunto de prestaciones que se entregan a las personas en situación de Calle en los lugares que habitan o transitan, denominados puntos calles. Dicho servicio es entregado a través de dispositivos de Rutas Sociales, los cuales son equipos móviles orientados a disminuir los niveles de vulnerabilidad y prevenir los deterioros graves de salud de las PSC. Están destinados a atender personas que por diferentes razones no han accedido a un albergue o cupo de invierno.

Busca proveer, a las personas que se encuentran en situación de calle, de prestaciones básicas de alimentación (Kit de alimentación) y abrigo o higiene (Kit de abrigo-higiene). Además, informar acerca de las alternativas de alojamiento en albergues y derivar a un centro de atención de salud, si es que fuese pertinente.

Disponer de alternativas de hospedaje y prestaciones de calidad para personas en situación de calle y brindar atención en la vía pública a aquellas personas que no acceden a los servicios de albergue es el objetivo de Ruta Calle, que es parte del Plan Protege Calle y que se enmarca en el Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.