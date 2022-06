El miércoles 22 se llevó a cabo en Coyhaique la ceremonia de premiación a estudiantes de enseñanza media de la región de Aysén ganadores de la segunda versión del desafío de microcuentos en inglés “Spill the Ink”, impulsado por el Mineduc, a través del Programa Inglés Abre Puertas.

Coyhaique.- La actividad contó con la presencia de la Seremi de Educación Isabel Garrido Casassa, la Coordinadora Regional de Educación Carmen Ortega Urra y la encargada del Programa Inglés Abre Puertas PIAP Carolina Godoy Arroyo y tuvo como objetivo reconocer el trabajo realizado por los estudiantes, quienes dejaron volar su creatividad y talento mediante la elaboración de microcuentos de autoría propia, siguiendo los pasos del proceso de escritura según el Currículum Nacional de inglés.

Estuvieron presentes Adán Enrique Negrete Miranda (17 años) autor del cuento “Apolo”; alumno del Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los Andes de Puerto Aysén y Víctor Alfredo Vera Neún (16 años) autor del cuento “The boy who knew the answer”, alumno del Liceo de Melinka, comuna de Guaitecas. No concurrió Salomé Ignacia Vidal Contreras (16 años) con el cuento “Finding self love” del Centro de Estudios Patagonia de Puerto Aysén, quien igualmente fue destacada durante la ceremonia.

“Spill the Ink 2021” contó con la participación de alrededor de 200 estudiantes de establecimientos municipales, subvencionados, de servicios locales de educación y de administración delegada de las modalidades científico-humanista, técnico-profesional o artística. En dicha oportunidad, los estudiantes desarrollaron su imaginación y habilidades en inglés bajo la temática de la ciudadanía global digital y el impacto de las tecnologías en sus vidas. Los microcuentos ganadores fueron publicados en una edición impresa que incluye ilustraciones profesionales a color.

Los estudiantes ganadores de la región recibieron un diploma y una edición impresa de los microcuentos seleccionados en todo el país.

La ceremonia de premiación inició con las palabras de la Seremi de Educación Isabel Garrido, quien felicitó a las y los ganadores del concurso, además de expresar la importancia de abrir este tipo de iniciativas para estudiantes. “Hoy queremos destacar la participación de estudiantes de la región de Aysén en la iniciativa Spill the Ink del programa Inglés Abre Puertas del Mineduc. Tenemos tres ganadores dos de Puerto Aysén y uno de Melinka, cuyos cuentos son preciosos, sensibles y se conectan directamente con sus vivencias. Esta es una forma muy interesante de aprender inglés. Los felicitamos a ellos y a sus profesores quienes los motivaron a sumarse al desafío”, expresó.

En tanto Edith Alvarez, profesora de inglés del Colegio Bicentenario Santa Teresa de Los Andes de Puerto Aysén comentó que “Esta iniciativa es muy interesante, la conozco desde el año pasado, es muy positiva y necesaria para abrir la curiosidad de nuestros alumnos. Escribir en otro idioma no es fácil por lo tanto hacerlo es una gran oportunidad que han tenido”.

El estudiante Víctor Vera afirmó que “Fue muy interesante participar, me motivó escribir sobre tecnología porque es un tema muy central e indispensable para nuestras vidas”.

Por su parte, Adán Negrete señaló que “Participé en este concurso porque me pareció muy atractivo e interesante como presentó el concurso mi profesora. El tema de mi microcuento es una vivencia personal y el nombre “Apolo” es de la mascota que llegó a mi vida”.

La encargada regional del Programa Inglés Abre Puertas del Mineduc Carolina Godoy informó que en este año 2022 se realizará una tercera versión de Spill the Ink, cuya temática será la Sana convivencia en espacios cotidianos y se espera lanzar la convocatoria durante septiembre

Les invitamos a revisar los microcuentos ganadores de la convocatoria 2021 en la edición digital del libro aquí.