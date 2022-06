En al menos dos oportunidades se cortó la energía eléctrica durante la jornada de este jueves, eso sin contar los cortes intermitentes, situación que se dio a primeras horas, lo que preocupó enormemente a los padres y apoderados de los distintos colegios, debido a que muchos establecimientos tienen sistemas de calefacción que operan mediante electricidad.

Puerto Aysén.- El corte del suministro afectó a gran parte de la comuna de Aysén, Puerto Aysén, Mañihuales, Chacabuco y las localidades intermedias. La ciudadanía inmediatamente reacciono a través de las redes sociales y algunos se acercaron hasta las oficinas de Edelaysén para estampar su reclamo, por artefactos que se habrian dañados a raíz de los cortes de energía.

La Concejala Tatiana Villarroel, expresó su molestia por esta situación, indicando que, “de un tiempo a esta parte, lamentablemente Edelaysén está fallando con el servicio, si bien en algunas oportunidades ha sido por daños de terceros, en otras oportunidades ni siquiera han entregado un reporte sobre qué es lo que sucedió con estos cortes de luz, que en estos últimos días han sido bastantes. También sube y baja el voltaje, los artefactos eléctricos que cada uno tiene en su vivienda se están viendo afectados. Recordemos que hay muchas personas que han optado por el cambio de calefacción, algunos con estufas a parafina o a pellet y estos artefactos también pueden sufrir las consecuencias”.

Villarroel, hizo un llamado a quienes corresponda la fiscalización y aportar medidas en torno a esta problemática, a que lo hagan. “Quiero apelar a la autoridad que corresponda, creo que nosotros debemos levantar la voz por todos los vecinos y vecinas que se están viendo afectados. Nosotros como Concejo hace un par de meses atrás, le solicitamos al señor Alcalde que oficiara a Edelaysén por los constantes cortes que había y aquí es necesario que la empresa comience a responder. Los costos de la electricidad están aumentando, las cuentas son cada día más altas y el servicio es pésimo, eso está a la vista”.

La Concejala de la comuna de Aysén, enfatiza que, “la gente de nuestra comunidad merece respeto, ya que, con estos cortes que hemos tenido constantemente creo que la empresa no se está haciendo cargo, no está siendo responsable. Cuando un artefacto se echa a perder, el tramite que hay que hacer es un poco engorroso y las familias al final se aburren y prefieren arreglar los artefactos por su cuenta, porque demora mucho este tema. Así es que, yo creo que aquí hay que hacer una acción rápida, concreta y fuerte, para que la empresa vea que no puede hacer lo que quiera”.

Tatiana Villarroel, aseguró que es urgente desarrollar una reunión ampliada donde estén presentes autoridades sectoriales, seremis, gobernadora regional, alcalde, concejales y la empresa “aquí tiene que hacerse una reunión ampliada, donde este estén los vecinos presentes y puedan hacer sus descargos frente al actuar que está teniendo la empresa hoy en día. Aquí la empresa se tiene que hacer responsable, dar la cara, dar respuestas concretas y entregarle soluciones a la gente”, puntualizó la autoridad.

Dirigenta social de Aysén y cortes de energía “necesitamos que el tema se comience a resolver”

Como vecina del sector Pedro Aguirre Cerda cree que es importante que la empresa invierta en mejorar sus instalaciones, asegurando que, “en mi sector el cableado lleva más de 30 años”

Continúan las reacciones frente a las interrupciones del suministro eléctrico en gran parte de la región y particularmente en Puerto Aysén, la dirigenta social, Ximena Ruiz, contó que en su domicilio particular pudo instalar una estufa a pellet, artefacto que para su funcionamiento requiere de energía eléctrica, pero esto lamentablemente en los últimos días no ha estado totalmente estable.

“La verdad es que es bastante molesto el tener que vivir la situación del corte de luz, porque hace un tiempo tomamos la decisión de cambiarnos a la calefacción a pellet, mediante las postulaciones que salen hoy en día y apoyando también el tema del medio ambiente, que tenemos que tener una región más limpia, que tiene que la región ser más verde, más esto más lo otro. Pero resulta que nos juega en contra porque al parecer nuestras autoridades al momento de hacer esta postulación no se juntaron con la empresa, porque nadie tiene idea hoy donde hay que ir a reclamar si se nos echa a perder la estufa a pellet”.

Ximena Ruiz, comenta además que, “el problema es que hoy nadie se hace cargo del tema en sí, porque la empresa saca un comunicado que es como para dejar tranquila a la comunidad, porque respuestas certeras no hay acerca de donde tienes tu que hacer los reclamos como corresponde. Uno va a la oficina y nos dicen que llamemos al número que aparece en la boleta, pero ese es un número que es de Osorno, así es que, necesitamos de verdad que el tema se comience a resolver. El día martes hubo tres cortes durante la mañana, hoy (jueves) dos durante la mañana, yo con mucho entusiasmo hice la postulación al recambio de calefactor, porque la calefacción es más limpia, obviamente baja mucho en el tema económico la inversión que tiene que hacer uno para comprar pellet versus comprar leña”.

La dirigenta social de Aysén y vecina del sector Pedro Aguirre Cerda, añadió, “¿Qué hacemos?, seguimos denunciando a la empresa, seguimos esperando los comunicados, seguimos esperando que otro pajarito se pare en los cables. Yo vivo en el sector Pedro Aguirre Cerda y el cableado eléctrico de mi sector tiene más de treinta años, yo no he visto nunca que Edelaysén invierta en el tema de los cables para poder mejorar esta situación. Nadie te dice que no tiene que pasar, pero, dos, tres veces, es molesto para uno que ha ido modernizando su casa de alguna manera”.

Ximena Ruiz, concuerda con otros dirigentes, vecinos y autoridades locales que buscan realizar una reunión de manera urgente entre los vecinos de Puerto Aysén y la empresa, “la verdad es que yo creo que hay que sentarse en la mesa con la gente de la empresa, pero no con las personas que están las oficinas de Puerto Aysén sino con gente que venga de verdad a resolver el problema, que de directrices para donde hay que ir, que es lo que hay que hacer”.

Ruiz, dijo también que recién ha comenzado el invierno y he de esperar que no haya nieve, porque asegura que eso podría traer mayores problemas con el suministro eléctrico. “Tal vez sea tarde, ya estamos en el invierno, hace ya unos veinte días que tenemos temperaturas bajas y en el invierno recién comienza, o sea, si hay nieve aquí sonamos todos, nos quedamos sin energía probablemente todo un día o dos. Esto no hubiera sido tan perjudicial hace diez años atrás, donde muchos hicimos recambio de calefactores y completamente arrepentida, porque cuando se le consulta al Seremi de Medio Ambiente por esto, ellos no saben qué respuesta darte”.

La dirigenta porteña, aseguró además que, el trámite para que Edelaysén te responda por un artefacto dañado es tremendamente complejo. Refiriéndose también a que existen personas que son oxigeno dependiente, adultos mayores con miedo cuando ocurren estos cortes de electricidad, “porque temen que los nuevos medios de calefacción se echen a perder”.

“Yo hago un llamado a la población, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, para mejorar las condiciones de energía que tenemos hoy en día?. Porque no solo tenemos que ser parte del problema, sino que también ayudar para que venga una solución para todos”, puntualizó Ximena Ruiz.