El personal recordó que la presencia de hielo o escarcha en las vías producto de la condición climática, requiere de mayor responsabilidad por parte de los conductores en sus desplazamientos, con la finalidad de prevenir hechos lamentables.

Aysén.- Servicios de control y fiscalización en zonas urbanas y rutas realizará Carabineros en diversos puntos de la región, con la finalidad de prevenir la ocurrencia tanto de delitos como de accidentes de tránsito, de cara a este fin de semana largo.

En tal sentido, la Institución ha desplegado personal en múltiples puntos del territorio, verificando el cumplimiento de las disposiciones del tránsito, el uso del cinturón de seguridad, junto con verificar la presencia de alcohol, drogas, condición que constituye un riesgo no solo para la propia persona, sino también para otros automovilistas o usuarios de las vías.

El exceso de velocidad y el no estar atento a las condiciones del tránsito, constituye una de las principales causas de accidentes de tránsito en nuestro país.

La conducción constituye un acto de responsabilidad por parte del conductor, quien en todo momento debe hacerlo de manera razonable, permitiéndole reaccionar de manera oportuna ante un imprevisto en la ruta, más aún atendida las condiciones climáticas de temperaturas bajo cero que se registran por estos días en la región.

Lo anterior se traduce en una disminución de la superficie de contacto entre el neumático y la calzada, situación que se ve acrecentada por la acumulación de hielo o escarcha, tras lo cual Carabineros reiteró adoptar los resguardos, reducir la velocidad con el propósito de evitar una pérdida del control del vehículo y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito o hechos lamentables.

Asimismo la Institución recordó planificar las salidas, revisar el estado de la documentación y mecánico del vehículo, contar con neumáticos con clavos y portar cadenas en caso de ser necesario su uso.

Dadas las bajas temperaturas y con ello el mayor uso de sistemas de calefacción en el hogar, Carabineros reiteró las recomendaciones a la comunidad e instó a una revisión y limpieza periódica de estufas y ductos de humo, evitar el uso de productos acelerantes en su encendido y no recargar la conexiones eléctricas. En el caso del uso de calefactores a gas, tener la precaución de ventilar el hogar con la finalidad de prevenir riesgos de intoxicación por acumulación de monóxido de carbono.

La Institución reiteró que se trata de un fin de semana para estar y compartir en familia y, no para lamentar la pérdida de nuestros seres queridos a consecuencia de inconductas o acciones no razonadas.