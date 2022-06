Luego de ser alertados por funcionarias sobre una plaga de insectos y otras irregularidades sanitarias, los diputados de la región, Marcia Raphael, Miguel Ángel Calisto y René Alinco, en compañía de dirigentes de la Fentess y la Fenats, realizaron una fiscalización a la Unidad de Esterilización del Hospital Regional de Coyhaique.

Coyhaique.- En imágenes enviadas a los parlamentarios, se podía observar claramente como una plaga de insectos afectaba a esta unidad, lo que a juicio de los propios legisladores es una situación grave.

Según la diputada Marcia Raphael, “salimos muy preocupados, porque no son las mejores condiciones, sin duda, en un tema tan importante como es la salud. Acá hay que hacer un trabajo de unidad para poder lograr el financiamiento de una nueva unidad de esterilización, porque las condiciones actuales son absolutamente indignas. Esto está hace más de 20 años. Es tiempo y momento que el Ministerio de Salud coloque los recursos y podamos tener una Unidad de Esterilización como corresponde”.

Por su parte, el diputado René Alinco indicó que “vimos las condiciones paupérrimas en que están trabajando los funcionarios y funcionarias. El compromiso nuestro es claro, se requiere voluntad y compromiso político, y lo vamos a hacer. También depende de las autoridades regionales de salud, pero esto no puede continuar, porque es el único hospital de alta complejidad y no puede continuar en estas condiciones. Hay peligro para los pacientes y para las trabajadoras y trabajadores”.

“Nuestro compromiso es claro, vamos a pedir audiencia con quien sea necesaria para solucionar los problemas que afectan a esta unidad que es clave para todos los pacientes que se atienden en el Hospital Regional de Coyhaique”, señaló.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “hemos detectado graves irregularidades y situaciones sanitarias que ponen en riesgo ciertamente la vida de las personas de la Región de Aysén. Esta unidad debiera ser la base de todo hospital, y acá vemos plagas de insectos, situaciones muy anómalas desde el punto de vista sanitario, por eso vamos a poner los antecedentes al Ministerio de Salud y vamos a exigir el financiamiento para las nuevas instalaciones”.

Calisto agregó que “sin embargo, no podemos esperar las nuevas instalaciones, este tema se tiene que resolver antes y por eso es que acá le compete un rol al Gobierno central, a las autoridades de salud regionales y también por su puesto a las autoridades del Gobierno Regional, porque si ellos deben priorizar recursos, tienen que estar destinados a la salud, que es lo más importante y primordial para la región”.

La reacción de los gremios

Horacio Vargas, Presidente de la Fenats Aysén también acompañó a los legisladores a la fiscalización. Según el dirigente, “le agradecemos la visito de los parlamentarios de la Región para venir a ver in situ la problemática que tiene el servicio de Esterilización del Hospital Regional de Coyhaique. es una misión que tenemos que tener entre las autoridades, los gremios y la dirección, buscar los recursos y el espacio para poder instalar una nueva unidad”.

Finalmente, Armando Gacitúa, Presidente de la Fentess, aseguró que “nos parece muy adecuado que haya una preocupación desde el Congreso por la situación que vivimos. Esta es la punta del iceberg para decir al país y al Gobierno que la región de Aysén requiere preocupación en términos de salud, porque estamos en una situación paupérrima, siendo una región extrema, no tenemos las condiciones básicas para entregar un buen servicio”.