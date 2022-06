Debido al intenso trabajo, Bomberos perdió parte importante de su material menor y algunos artículos de los voluntarios.

Chile Chico.- Una nueva emergencia se registra en las instalaciones del vertedero municipal de Chile Chico durante la tarde del día domingo y que significó un arduo trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos para lograr el control de este incendio, comenzando su labor pasadas las 5 de la tarde y finalizando recién cerca de las 23 horas.

“Alrededor de las 17:20 horas aproximadamente, se recibió a la central de alarmas, una llamada que daba cuenta de un incendio de proporciones cercano al aeródromo. Así es que, nosotros al llegar al lugar, constatamos de que se trataba del vertedero municipal, donde tuvimos llamados de Carabineros y mucha gente particular que daba cuenta de un incendio de proporciones”, informó el Comandante de Bomberos de Chile Chico, Pedro Guenuman.

El oficial de Bomberos, añadió que, “eran más de cien metros cuadrados, donde eran montañas de basura que estaban ardiendo, había ramas, elementos químicos, plástico y todo lo que se puede encontrar en el basural. Al llegar al lugar, esperamos al personal municipal que se acercara con su camión aljibes, para poder tener la suficiente cantidad de agua y comenzar a trabajar. Tuvimos un momento de espera para que lleguen con su maquinaria, donde se sumó una retroexcavadora en apoyo hacia nosotros, ya que, tomamos el control de la emergencia”.

Alrededor de 15 fueron los voluntarios que trabajaron arduamente en las instalaciones municipales, con el fin de controlar el incendio, señaló el Comandante Guenuman. “Bomberos de la Primera y Segunda Compañía, en total fuimos 15 los bomberos los participamos en la emergencia, ya que, en un momento se comenzó a descontrolar por el viento que había el día de ayer. También controlamos una parte posterior al basural que había comenzado a quemarse. En este incendio trabajamos hasta cerca de las 11 de la noche, gracias a Dios no tuvimos ningún bombero lesionado”.

Lo preocupante para Bomberos es que, debido al intenso trabajo desarrollado en el vertedero municipal de Chile Chico, sufrieron perdida de material importante para enfrentar otras emergencias, manifestó el Comandante Pedro Guenuman. “Lamentablemente tuvimos perdida de material, esto no debería pasar, pero ocurrió, ya que, en el recinto hay latas, vidrio y cosas cortantes, de las cuales nosotros también tenemos que protegernos. Perdimos material menor, mangueras, linternas de algunos voluntarios, producto del agua y al caerse se hicieron pedazo”.

Si existiera un rebrote en el vertedero de Chile Chico, sería la Municipalidad quien enfrente esta situación, ya que, “existiría fuego subterráneo”, indicó el oficial de Bomberos.

A esta emergencia llegó personal municipal y Carabineros de la Tercera Comisaria de Chile Chico.