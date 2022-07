Las condiciones climáticas exigen mayores precauciones y cuidados, en especial, ante la escarcha y el hielo en la ruta. Por ello, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito, recomendó disminuir la velocidad para disminuir el riesgo de siniestros viales.

Coyhaique.- En Alto Baguales, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (CORESET) se constituyó para realizar un control preventivo de tránsito por parte de fiscalizadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, instancia en que se hizo un llamado de alerta a los conductores por la presencia de escarcha, hielo o nieve en las vías. En la instancia, además se recordó que independiente de las condiciones climáticas o de la ruta, las decisiones que se toman tras un volante son fundamentales para evitar siniestros.

En este sentido, la seremiTT Claudia Cantero enfatizó en que los efectos del invierno, requiere aumentar las precauciones, sobre todo en términos de la velocidad por parte de los conductores. También existe preocupación por el aumento de cifras de volcamientos, colisiones y otro tipo de accidentes que han ocurrido los últimos días.

“Desde la CORESET hemos estado trabajando con diversos actores. Entre ellos Carabineros, Onemi y ministerio de Obras Públicas para poder trabajar en conjunto. Estamos en un punto importante en el Km 57. de la ruta Coyhaique – Puerto Aysén, en donde han ocurrido siniestros de tránsito. Entonces el llamado es a la precaución, al autocuidado, sabemos que las rutas son complejas, por lo tanto insistimos en manejar con los resguardos necesarios y más que nada, bajar la velocidad. Sobre todo en los puntos más críticos”, enfatizó Cantero.

Pese a que se redujo en un 12% la cifra de accidentes, en relación con el año pasado; el capitán de la SIAT de Carabineros, Osvaldo Mellado, calificó como “alarmante” el número de accidentes ocurridos este 2022, con 204 a la fecha. “Recordar que en condiciones climáticas adversas, ya sea con hielo o nieve, nuestra distancia de detención ante una maniobra de emergencia se ve aumentada hasta 10 veces. De igual forma, entregar un mensaje que dentro de los últimos accidentes que se han registrado un 80% han sido producidos por gente de la zona, por eso no hay que confiarse de las condiciones de la calzada ni del vehículo”, informó.

Desde el ministerio de Obras Públicas, el seremi Patricio Sanhueza se refirió a los puntos que requieren mayores cuidados por las condiciones de la ruta: “Estamos hablando de la zona del Queulat, Cuesta Alvarado, sector El Arenal, sector El Peludo, Portezuelo Ibáñez, Portezuelo Cofré, entre otros. Como tenemos recursos restringidos para hacer operaciones de barrenieve y de deshielo, nuestras acciones pueden mitigar las condiciones actuales del camino. No podemos deshielar toda la ruta, por tanto el llamado es al manejo preventivo, uso de cadenas y el autocuidado, sobre todo ante la cantidad de accidentes que han ocurrido.

Con la llegada del invierno, se espera que las semanas próximas continúen las bajas temperaturas, por lo que es necesario tomar los resguardos sobre todo en zonas de mayor altitud. El director de ONEMI, Sidi Bravo explicó que “las condiciones que se aproximan son de bajas temperaturas, no como las que tuvimos la semana pasada, pero sí llegando a lo 4 o 5 grados bajo cero. En los sectores más altos será de 7 u 8 grados bajo cero. Por ello existen altas probabilidades de precipitaciones de tipo sólido por ejemplo, en la Cuesta del Diablo. Recomendamos tratar de viajar con luz día y llamamos a avisar cuando se encuentren ante una remoción en masa o rodados para así activar a los equipos de emergencia.”