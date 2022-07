cuenta de cambios de presupuesto que se realizaron sin contar con acuerdo de Concejo. “Dentro de lo que es el Municipio, se hicieron cambios de presupuesto sin acuerdo del Concejo, eso también pasa a ser una falta bien grave. Por lo tanto, hay que ir mas al detalle de estas observaciones que hizo la auditoria, para ya entrar a realizar los sumarios correspondientes o las demandas que son necesarias”.

Aysén.- Por su parte el Concejal, Jorge Figueroa, pide que se realicen las acciones legales pertinentes, para perseguir responsabilidades tras el resultado de la auditoria. “Fue una auditoria para los estados financieros, pero las conclusiones que arrojó fue que hubo malversación de fondos, hubo acciones incorrectas, acciones indebidas que están al margen de la ley. Entonces, lo que he solicitado al Alcalde, es que, se tomen las medidas judiciales pertinentes, para llevar a cabo las responsabilidades administrativas que se requieren, en base a los resultados que ha arrojado esta auditoria”.

El Concejal Figueroa, afirmó además que, “aquí hay que destacar que la probidad y la eficiencia de los recursos económicos de la Municipalidad tienen que ser siempre. No quiero individualizar a personas, tampoco los hechos, esto tiene que ser investigado y tenemos todo el respaldo de la auditoria, que mejor que eso, que hay cosas que nos digan que no se han hecho como legalmente se deben realizar. Ante eso, hemos solicitado que se investiguen estas responsabilidades y que se hagan las medidas judiciales correspondientes, para que se transparenten los procesos que se han llevado a cabo en la Ilustre Municipalidad y en el Departamento de Educación Municipal”.

Es importante mencionar que para el periodo que abarcó la auditoria (2017 – junio 2021), se encontraba del Alcalde en la Municipalidad de Aysén, Oscar Catalán Sánchez y el último año Luis Martínez Gallardo.