En una diligencia investigativa, se recuperaron dos de estos aparatos tecnológicos. Las indagaciones continúan para ubicar el resto de las especies sustraídas.

Coyhaique.- En el procedimiento policial, se sacó de circulación un arma cortante y una pistola de fantasía que portaban los imputados.

Las múltiples diligencias efectuadas de forma conjunta por la PDI y el Ministerio Público en el caso de robo de tablets desde un establecimiento educacional de Coyhaique, descubierto el pasado sábado 11 de junio, comienzan a dar resultados, según confirmó el fiscal jefe de Coyhaique, José Moris.

En este sentido, durante el mes de junio, por instrucción de la Fiscalía Local de Coyhaique, detectives de la Brigada Investigadora de Robos concurrieron hasta las dependencias de la Escuela Baquedano, en la comuna de Coyhaique, tomando conocimiento de la sustracción de diversas tablets que eran utilizadas por los alumnos para efectuar clases online.

SITIO DEL SUCESO

A partir del trabajo en el sitio de suceso, junto al Laboratorio de Criminalística Regional, los detectives, en coordinación con la Fiscalía, establecieron la sustracción de diversos equipos, cuyo monto fue avaluado en 13 millones de pesos. Tras ello, se inició el trabajo investigativo para determinar la responsabilidad e identificar y posicionar a los autores del delito.

“En base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, detectives de la brigada especializada lograron identificar a uno de los involucrados en el delito de robo en lugar no habitado y, tras realizar un control de identidad, se detectó que el autor del ilícito, junto a otro sujeto, portaban dos tablets marca Lenovo con sus respectivos cargadores, un arma cortante y una pistola de fantasía, en los instantes en que ambos intentaban comercializar parte de las especies sustraídas que habían sido debidamente denunciadas”, señaló el subprefecto Víctor Toledo, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique.

Tras un trabajo coordinado con la Fiscalía, “se gestionaron las respectivas órdenes de entrada y registro con el Tribunal, procediendo a la detención de dos jóvenes de 16 años, quienes, en la oportunidad, pasaron a control de detención por robo en lugar no habitado y receptación flagrante, sumado al porte de arma cortante y elementos conocidamente para efectuar el delito de robo”, añadió el subprefecto Víctor Toledo, enfatizando que las especies recuperadas fueron devueltas a su denunciante y que continúan las diligencias tendientes para el esclarecimiento del delito que afectó al establecimiento educacional.

AUDIENCIA

Al respecto, el fiscal José Moris, quien dirige la investigación, expresó que “efectivamente, hace algunos fines de semana atrás, hubo un robo que afectó a la Escuela Baquedano. En ese robo, se sustrajeron alrededor de 90 tablets”.

El persecutor penal agregó que “las diligencias llevadas a cabo por la BIRO permitieron identificar a algunos imputados y recuperar parte de las especies, por lo cual el delito se encuentra en parte aclarado, y las diligencias al respecto se siguen realizando para identificar a más partícipes y recuperar más especies”.

Respecto de los dos jóvenes detenidos, dijo que pasaron a control de detención por el delito de robo en lugar no habitado y permanecen -por determinación del Juzgado de Garantía de Coyhaique- con las medidas cautelares de prohibición de acercarse al lugar del robo, mientras se desarrollan las diligencias, cuyo plazo de investigación fue fijado en 90 días.

Las tablets sustraídas desde la sala de Computación, corresponden a la marca Lenovo TAB M7, Modelo ZA550097 CL, de color blanco y fueron adquiridos a través de fondos públicos a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El fiscal Moris precisó que las diligencias continúan para ubicar las especies sustraídas y determinar la eventual participación de más personas en los hechos, por lo cual efectuó un llamado a la comunidad a informar antecedentes sobre el actual paradero de las tablets sustraídas en este colegio municipal.