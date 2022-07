Más de 800 agricultores de las comunas de Coyhaique, Lago Verde, Río Ibáñez, Chile Chico y Cochrane, no usuarios de INDAP, podrán acceder a apoyo estatal destinado a disminuir los efectos adversos del déficit hídrico. Medida impulsada a través del Plan Siembra Por Chile que ya permitió la entrega de recursos desde INDAP a 740 productores/as.

Coyhaique.- El Gobierno a través del Plan Siembra Chile apoyará a 809 productores/as no usuarios de INDAP de Coyhaique, Lago Verde, Río Ibáñez, Chile Chico y Cochrane, declaradas como comunas en situación de emergencia agrícola. Mediante la firma de convenios entre la Subsecretaría de Agricultura y las municipalidades respectivas y la Delegación Provincial General Carrera.

La suma de $242 millones provenientes del Ministerio Agricultura permitirá apoyar económicamente, en forma individual y colectiva, a productores silvoagropecuarios de estos sectores con la finalidad de mitigar y/o reparar el daño productivo experimentado a raíz del déficit hídrico y sequía.

Según precisó el Seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, este ingreso de emergencia podrá destinarse a la contratación de bienes y servicios, alimentación animal; insumos veterinarios, agrícolas y de riego; traslado de animales; materiales de construcción; infraestructura entre otros servicios.

“Hemos hecho un trabajo en conjunto con los municipios y estamos entregando 242 millones de pesos que son destinado a un bono directo para que los productores/as puedan mejorar sus condiciones, adquirir insumos.etc. En un trabajo colaborativo con cuatro municipios y en el caso de Chile Chico con la Delegación Provincial”, señaló Espinoza.

En este sentido el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya Morales, destacó la implementación en Aysén del programa Siembra Por Chile, el cual ha permitido la entrega de bonos de emergencia a 740 productores/as que trabajan al alero del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), así como también la firma de convenios para el apoyo a productores/as que nos son usuarios de esta institución.

Araya, también destacó que desde el plan Siembra Por Chile, se impulsa el crédito con garantía estatal (FOGAPE) a través de BancoEstado que mantiene una tasa preferencial de 0,99% y que ha permitido atender a 22 clientes por un monto de $209 millones en la región.

“Dentro de este Plan hay un bono específicamente para personas INDAP de las cinco comunas que tienen este decreto de emergencia agrícola, el cual ya ha sido entregado en su totalidad. También tenemos un bono específico para usuarios no INDAP y también hay un instrumento nuevo -aparte de los créditos habituales del Ministerio Agricultura-, que es a través del Banco Estado, que también se llama Siembra Por Chile, con una tasa preferencial que también va a ser un apoyo muy importante a la gestión económica y que se puede pagar a tasas convenientes”, indicó

Otros apoyos

Dentro de los instrumentos que ejecuta el Instituto de Desarrollo Agropecuario se destacan, además; el Crédito Corto Plazo INDAP que permite otorgar un apoyo para la compra de insumos, con tasas anuales en pesos que alcanzan el 3% para créditos vigentes y que ha permitido tramitar a la fecha 389 solicitudes en con un monto total de $542.030.738 en la región. De manera especial a través de Siembra por Chile, se impulsa el Programa de Regularización de Deudas que busca condonar el 100% de los intereses devengados y no pagados.

“Estamos haciendo un llamado a los usuarios de INDAP que quizás han tenido algún problema en el pasado para cumplir con sus compromisos, a que se acerquen a sus oficinas de área, porque van a tener una condonación de los intereses y van a poder reprogramar su deuda. De esta misma manera, este programa también beneficia a usuarios que han estado al día y van a verlo reflejado cuando vayan a pagar sus cuotas, con una rebaja de intereses”, sostuvo en este sentido Carmen Gloria Sáez Jefa de Área de INDAP, Coyhaique.

A lo anterior se suma al Seguro Ganadero al cual se han suscrito 55 productores a nivel regional, además del llamado especial del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad de Suelos Agropecuarios SIRSD-S para las comunas declaradas en emergencia agrícola, el que se encuentra en etapa de selección de sus beneficiarios

Parte de los instrumentos que desde la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura en Aysén se han impulsado desde marzo a la fecha y buscan apoyar la reactivación económica del sector.