Aseguran además que continúan los derrumbes, que enturbian el rio y hacen imposible que muchas familias puedan consumir el vital elemento.

Puerto Aysen.- Sorpresa causó para muchos vecinos de Puerto Aysén el desprendimiento de tierra y roca desde el Cerro Marchant ocurrido esta semana, más aún en los predios cercanos al cerro, ya que, en los últimos días han visto como el agua que llega hasta sus hogares, aparece turbia e imposible de consumir.

Esto producto de los derrumbes, donde finalmente parte de esa tierra cayó al rio y los ha dejado en una condición que ha hecho imposible poder consumir este vital elemento. Tal como lo da a conocer la presidenta del comité Rio Los Palos, Lorena Pladellorens.

“Estamos en este momento en una situación bastante preocupante, hemos tenido en estos días demasiados derrumbes en el sector, hablo de las riberas tanto del cerro que están al costado norte y al costado sur del conocido arroyo la Pancha, es justo donde está el puente la Pancha. Hubo desprendimiento de tierra en el sector y fue en gran cantidad, muchos desprendimientos de corteza terrestre, lo que ha provocado que el agua se vea contaminada y tenga este color barroso, que la hace inutilizable”.

Esto ha generado un serio problema sanitario, añadió Pladellorens, “llevamos ya dos días con esa condición, tenemos un problema sanitario serio en el sector, entre el kilómetro 8 y el 7, porque la mayor cantidad de vecinos se abastecen de ese lugar con tomas de agua domiciliaria, porque aún no tenemos APR en ese sector y estamos con un gran problema, porque no tenemos como abastecernos de agua, en vista de que se ha visto contaminada por esta situación. Y también de que podría haber sido otro afluente de agua importante, que es el rio Los Palos, pero está en las mismas condiciones, entonces, estamos en un problema serio en este minuto”.

De esta situación ya están en conocimiento algunas autoridades, indicó la dirigenta.

“Nosotros hemos hecho la alerta ante las autoridades, Onemi, ya fue Sernageomin a ver lo que acontecía por los movimientos de masa en el sector, tiene que ir la DGA a evaluar lo que pueda estar ocasionando o produciendo en los ríos o en el conocido arroyo la Pancha, para ver qué solución nos pueden dar. La verdad es que, el sector es bastante inaccesible, es un lugar que esta con acantilados por ambos lados, donde ocurrió el desprendimiento. Pero lo más terrible que no está sucediendo en estos momentos, aparte de estar sin agua, es que los derrumbes siguen”.

Han ocurridos más derrumbes que en otras oportunidades, están en situaciones de alerta y piden a las autoridades que los ayuden a enfrentar los problemas de abastecimiento de agua potable, “sobre todo a las familias que se abastecen del arroyo la Pancha”, concluyó manifestando Lorena Pladellorens.