El martes 5 de julio, alcaldes de la Región de Aysén, participaron en la Comisión Ampliada de Presupuesto e Inversión, junto a Concejeros Regionales (CORE), con el objetivo de revisar el presupuesto 2023 del Gobierno Regional destinado para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual fue aprobado pese a observaciones.

Aysen.- Manteniendo las cifras del año anterior, este martes fue aprobado por el Concejo Regional el presupuesto FNDR de Aysén del año 2023, el cual bordea los $64.000 millones, a pesar de los alcances realizados por algunos alcaldes de la Región, quienes fueron invitados para dar a conocer desde una visión territorial, la importancia de este fondo para el desarrollo local y las necesidades que no han logrado ser cubiertas con el actual presupuesto 2022.

En esta sesión estuvieron presentes los alcaldes y/o representantes de las comunas de Río Ibáñez, Puerto Cisnes, Guaitecas, Lago Verde y Tortel; comunas que comparten una serie de problemáticas a la hora de desarrollar proyectos “como alcaldes destacamos la necesidad que tenemos de financiar las iniciativas de los municipios que están recomendadas, que tienen RS y que pasaron por todas las etapas de revisión, pero que aún no tienen financiamiento” afirmó el alcalde de la comuna de Río Ibáñez y presidente de la AREMU, Marcelo Santana Vargas.

Una crítica que se suma a la observación realizada por el alcalde de la comuna de Guaitecas, Marcos Silva Miranda, quien se refirió sobre los largos tiempos de espera para la revisión y evaluación de proyectos “hay que mejorar ciertos aspectos dentro del Gobierno Regional, como agilizar la revisión de los proyectos que se presentan y que exista un mayor compromiso de los profesionales que están a cargo de revisar las iniciativas de los 10 municipios de la Región. Esto es lo que permite avanzar en materias de desarrollo de las comunas” señaló.

A estas observaciones se suma una necesidad transversal entre los municipios más pequeños de la Región, que es la falta de asistencias técnicas, es decir, de profesionales que puedan levantar iniciativas y proyectos, “así como también los recursos necesarios para ir abordando paulatinamente la necesidad de planes reguladores comunales, planes intercomunales reguladores dentro de nuestra Región” agregó el alcalde Marcelo Santana.

El FNDR es un importante sostén económico para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura y conectividad, el cual los alcaldes esperan, sea complementado con un financiamiento adicional del presupuesto del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), dado que el actual presupuesto no presentó un aumento respecto al año anterior.