En dependencias del Ministerio de Obras Públicas en Santiago trabajaron este lunes el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales, los cinco parlamentarios de la región, y autoridades del Ministerio de Transporte junto sus equipos profesionales y técnicos para avanzar en la conectividad de Chile Chico.

Santiago.- “Hemos venido a Santiago a sostener reuniones con distintos ministerios para seguir trabajando por nuestra comunidad, por nuestros territorios. En la Región de Aysén partimos hoy día el Ministerio de Obras Públicas, junto con el Ministerio de Transporte y los cinco parlamentarios de nuestra región, justamente hablando del plan de contingencia por el problema conectividad del Lago General Carrera y también las medidas a corto plazo que se necesitan para responder con prontitud ante la necesidad de conectividad que tienen todos nuestros vecinos de Chile Chico”, señaló Rodrigo Araya.

La senadora Ximena Órdenes agregó que “se establecieron ciertas medidas para reforzar el plan de contingencia para enfrentar la crisis de conectividad lacustre que afecta a tantos habitantes de la comunidad de Chile Chico. Pero más allá del reforzamiento, yo quiero seguir manifestando mi preocupación, razón por la cual nos vamos a volver a reunir el próximo lunes en el Ministerio de Obras Públicas, para seguir evaluando cómo funciona el plan de contingencia y tener fechas claras respecto de lo que se informa hoy día. Hay que trabajar una solución definitiva que más allá de hablar de una nueva nave, se requiere hablar de un sistema de conectividad moderno con visión, con visión de futuro y que garantice que este tipo de situaciones nunca más va a ocurrir”, indicó.

La diputada Marcia Raphael consideró “muy importante y positivo que por fin podamos reunirnos todas las autoridades, los cinco parlamentarios, con las autoridades correspondientes. Esperamos que no sea una reunión más, que tengamos efectivamente algunos frutos positivos para esto. Efectivamente, los vuelos se han aumentado en cuatro vuelos. Los más son diez vuelos a la semana, pero lo importante es que estos vuelos pudiesen también aumentar la capacidad de cada avión. Si aumentamos a 19 pasajeros, sin duda podemos tener una mayor frecuencia en los vuelos aéreo. También la respuesta a la próxima semana de aumentar también la capacidad de los buses que van a pasar por Argentina a 34 pasajeros. Lo importante que nos vamos a reunir la próxima semana y lo ideal, y así esperamos, es que esta alternativa y soluciones que le podamos dar a la gente de Chile Chico que no lo está pasando bien ”.

En tanto, el diputado Miguel Calisto señaló que “estamos frente a una emergencia en el Lago General Carrera y por eso los parlamentarios, junto al Delegado Presidencial Regional y a todas las autoridades competentes, nos hemos reunido para buscar soluciones. Nos informan desde Chile Chico, que en este minuto hay una situación absoluta de problemas de conectividad de muchos vecinos y que, evidentemente, con la oferta que existe no es posible cubrir. Se han llegado a ciertos compromisos, se van a aumentar la frecuencia de buses. Hemos pedido que los buses pasen por Palaviccini, así que esperamos soluciones. Hemos le hemos dicho al gobierno que tengamos sentido de urgencia en este tema, tomando en cuenta la situación que tenemos el agua en carrera”, concluyó.

La próxima reunión se desarrollará el lunes próximo con participación presencial y telemática de los mismos participantes, a fin de facilitar la participación de autoridades nacionales y regionales y legisladores, a fin de avanzar en el Plan de Contingencia por vía aérea, terrestre y lacustre, mientras se desarrolla el trabajo en las iniciativas de mediano y largo plazo por parte de MOP y Transportes.