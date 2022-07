Por estos días la necesidad de agua para consumo humano, la han suplido con la solidaridad entre vecinos, pero esperan un informe técnico y decisivo respecto al sector donde al menos treinta familias extraen el vital elemento.

Aysen.- Muy pocas soluciones y con el agua aun turbia se encuentran algunos vecinos y vecinas del sector del sector Laguna y Rio Los Palos en Puerto Aysén. Recordar que, tras los derrumbes en el Cerro Marchant ocurridos la semana pasada, abundante tierra cayó al Rio Los Palos y al arroyo La Pancha, afluentes desde donde extraen agua al menos 30 familias, quienes hoy y hace ya varios días, no pueden sacar el líquido para consumo y las necesidades básicas del hogar.

“Grandes novedades no tenemos, la verdad es que la situación sigue, el rio sigue contaminado con esta agua barrosa constante, que es inutilizable, ninguno de los que teníamos agua potable de ese sector, que somos alrededor de quince familias y en realidad somos como treinta, pero el resto ha podido solucionar esto, con las aguas lluvias, con los pequeños arroyos que hay en el sector o con la voluntad de muchos otros vecinos que nos han ofrecido desde sus propias aguas a los que estábamos complicados”, indicó Lorena Pladellorens, presidente del comité de laguna y rio Los Palos.

La dirigenta afirmó que durante la noche del día sábado, se habría registrado un nuevo desprendimiento de material desde el cerro, “siguen los derrumbes, si bien fueron muy constantes y muy grandes, ruidos muy intensos, han ido disminuyendo. Pero el día sábado nuevamente hubo un derrumbe grande en el sector, fue cerca de las doce de la noche, visualmente no se ha logrado ver, pero si sabemos que hubo otro derrumbe en el sector. Estamos súper preocupados, creemos que se tiene que hacer un informe, se tienen que evaluar los riesgos, para nosotros lo más preocupante es que la zona donde están ocurriendo los derrumbes, son unos acantilados y un lugar que es inaccesible, por lo tanto, es difícil la observación visual y también para llegar a ese lugar”.

La dirigenta del sector laguna y rio Los Palos, añadió que este lunes debió llegar al lugar un equipo de la DGA, quienes evaluarían los últimos eventos que han ocurrido y que nivel de afectación existe sobre los afluentes que hay en el lugar. “Ya Sernageomin fue y nos dijeron que tenía que ir la DGA, servicio que ya fue y se supone que este lunes llegan al lugar con drone y equipamiento para poder ver y hacer un informe real de lo que está sucediendo, que es lo que nosotros estamos persiguiendo. Nosotros necesitamos que alguien nos diga que no estamos en riesgo, que estamos en una situación que se va a solucionar o que hay que hacer algo para solucionarla”.

Lorena Pladellorens, manifestó que se encuentran muy alerta a la información o al reporte técnico que emita la DGA, algo que esperaban ocurra este lunes o lo antes posible.

“Esperamos que sea hoy (lunes), a mí me llamó el otro día una persona de la DGA y en realidad la señal en el sector es bastante difícil, entonces, él me deja un WhatsApp porque no se ha podido comunicar conmigo telefónicamente. Pero entiendo que hoy (lunes) ellos van a evaluar con drone y yo espero hoy mismo una respuesta, sobre todo si la respuesta es negativa y en realidad necesitamos saber lo que está sucediendo. Eso para mí es lo más importante, que nos den un informe sobre qué es lo que está pasando, que riesgos estamos corriendo o solamente si es una alerta y hay que esperar y van a dejar que la naturaleza haga lo suyo, que derrita toda esa tierra, estamos hablando de harto tiempo muchos vecinos sin agua”, puntualizó la dirigenta.